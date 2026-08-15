Багатоповерхівка в Марганці, куди влучив російський дрон

У ніч на суботу, 15 серпня, російські війська завдали дронового удару по багатоповерхівці в Марганці на Дніпропетровщині. Через атаку загинув тримісячний хлопчик. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«11 людей дістали поранень, семеро з них госпіталізовані у важкому стані. Серед поранених двоє дітей – п’ятирічний хлопчик та 12-річна дівчинка», – ідеться в повідомленні.

У місті також пошкоджені багатоквартирні будинки, магазин, кінотеатр та автомобілі.

За даними ОВА, росіяни понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Під ударом також були Нікополь та Покровська громади.

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На Синельниківщині ворог вдарив по Миколаївській, Покровській і Васильківській громадах. Там пошкоджені сільськогосподарське підприємство та будинок культури.

У Самарівському районі росіяни били по Піщанській громаді – пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, 7 серпня росіяни знищили в Дніпрі гуманітарний склад ВООЗ, де зберігалися ліки. Більшість медикаментів на складі призначалися для надання екстреної медичної допомоги.