Палаючий нафтопереробний завод в російському Слов’янську-на-Кубані

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України відреагувало на допис російського міністерства оборони, у якому відомство, ймовірно, погрожувало українцям ударами по енергетиці взимку. Реакцію на допис росіян у п’ятницю, 14 серпня, опублікували у соцмережах СтратКому ЗСУ.

Вранці у п’ятницю, 14 серпня, російське міноборони у своєму телеграм-каналі опублікувало допис «Буде вам замороження» (переклад з російської), прикріпивши фото безпілотників, схожих на ударні дрони «Шахед» або «Герань». На зображенні росіяни розмістили ще один напис – «Як сніг на голову» (переклад з російської).

Допис у телеграм-каналі російського Міноборони

Росіяни опублікували допис на тлі повідомлення інформаційного агентства Reuters, що Україна запропонувала Росії взаємну відмову від ударів по цивільних суднах у Чорному морі.

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Крім того, 14 серпня російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія не погодиться на припинення бойових дій на поточній лінії зіткнення.

Близько 13:35 Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України відреагувало на погрози російського міноборони, опублікувавши фото палаючого, ймовірно, нафтопереробного заводу. На фото також розмістили напис – «Зігріємося вогнем російських НПЗ».

Допис у телеграм-каналі СтратКому ЗСУ

Нагадаємо, 13 серпня Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN розповів, що Україна передала Росії нові пропозиції щодо завершення війни. Президент не уточнив, про які саме пропозиції йдеться, однак наголосив, що про територіальні поступки не йдеться.

Додамо, що раніше Володимир Зеленський неодноразово заявляв про згоду припинити бойові дії на поточній лінії розмежування, однак Росія щоразу відкидала цю пропозицію. Також Україна пропонувала взаємну відмову від далекобійних ударів, цю ініціативу Путін також відхилив.