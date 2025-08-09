Володимир Зеленський вкотре відмовився від територіальних поступок Росії

Володимир Зеленський вкотре заперечив територіальні поступки Росії. Президент України наголосив, що закінчення війни має бути чесним й саме Росія має завершити розпочате нею вторгнення. Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення, опублікованому у його телеграм-каналі у суботу, 9 серпня.

«Україна та всі партнери однаково сприймають необхідність припинення вогню, припинення вбивств. Тільки один субʼєкт цьому протистоїть – це Путін. Його єдина карта на руках – це можливість вбивати, і він намагається продати зупинку смертей максимально дорого. Важливо, щоб це нікого не обмануло. Потрібна не пауза у вбивствах, а реальний, тривалий мир. Не припинення вогню колись там потім, через місяці, а негайно. Президент Трамп мені так говорив, і я це абсолютно підтримую», – наголосив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський висловив впевненість у здатності Дональда Трампа завершити розпочату Росією війну. Також він наголосив, що Україна плідно працює у цьому напрямку разом з США. Зокрема, ще у лютому цього року Україна підтримала всі пропозиції Трампа щодо припинення вогню, а також провела три раунди перемовин з російською стороною. Результатом зустрічі з росіянами стали масштабні обміни військовополоненими, до яких Україна поставилась відповідально та забезпечила гідний результат.

Тепер, наголосив Володимир Зеленський, необхідний достойний результат на рівні лідерів. Він наголосив, що для цього Україна перебуває у контакті з американською стороною майже цілодобово.

«Тактику Путіна всі добре бачать. Він боїться санкцій і робить усе, щоб зіскочити з них. Він хоче обміняти паузу у війні, у вбивствах на легалізацію окупації нашої землі – хоче вже вдруге отримати територіальну здобич. Йому дали взяти Крим, і це призвело до окупації в Донецькій та Луганській областях. Він не отримав превентивного покарання, коли зібрав контингент на наших кордонах. Це призвело до повномасштабної війни та окупації ще частин України. Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаючи Росію – де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно, на чітких українських позиціях», – акцентував президент України.

Також Володимир Зеленський розповів про зустріч безпекових радників у Великій Британії, яка відбулась у суботу, 9 серпня. У зустрічі взяли участь представники США, Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Польщі. Україну у Лондоні представляли голова Офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров.

«Зустріч була конструктивною. Наші сигнали всі передали. Наші аргументи чують. Небезпеки враховують. Шлях до миру для України має визначатися разом і тільки разом з Україною, це принципово. І важливо, щоб спільні підходи, спільне бачення спрацювали на справжній мир. Консолідована позиція. Припинення вогню. Припинення окупації. Припинення війни. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!», – розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп анонсував передачу Україні озброєння, зокрема, систем протиповітряної оборони Patriot. Також Трамп пригрозив Путіну масштабними санкціями, якщо той протягом 50 днів не укладе з Україною мирну угоду. Вже 28 липня Трамп висунув Путіну новий ультиматум – припинення війни не пізніше, ніж через 12 днів.

8 серпня Дональд Трамп не запровадив обіцяні санкції проти Росії. Проте оголосив, що зустрінеться з російським диктатором Владіміром Путіним у п’ятницю, 15 серпня. Місцем зустрічі стане штат Аляска. Очікується, що Трамп та Путін обговорюватимуть завершення війни Росії проти України. Того ж дня Дональд Трамп припустив, що майбутня мирна угода між Росією та Україною може вимагати «певного обміну територіями на благо обох сторін».

Вранці 9 серпня Володимир Зеленський прокоментував заяву Трампа. Президент України категорично відкинув ідею територіальних поступок, наголосивши, що «дарувати свою землю окупанту українці не будуть».

«Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, – вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють», – наголосив Володимир Зеленський.