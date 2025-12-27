Військовозобов'язаний зігнорував повістку на відправку до війська

Сихівський районний суд Львова виніс вирок Сергію Ф., який у березні 2024 року отримав повістку, але без поважних причин не прибув на відправлення на військову службу. Йому присудили три роки позбавлення волі.

За матеріалами справи, 11 березня 2024 року Сергій Ф. пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби. Він отримав під особистий підпис повістку та мав з’явитися наступного дня на відправлення у команду Національної академії сухопутних військ для проходження військової служби, однак без поважних причин зігнорував повістку.

Обвинувачений у суді свою вину визнав частково. Він пояснив, що пішов на роботу і наміру з’являтися до ТЦК не мав, хоч припускав, що мобілізований.

Суддя Оксана Беспальок визнала Сергія Ф. винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.