Тепер це інклюзивний, сучасний і якісний спортивний простір

У п’ятницю, 27 лютого, у Львові після реконструкції відкрили басейн навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України (СКА). Тепер це інклюзивний, сучасний і якісний спортивний простір, що стане ключовим майданчиком для реабілітації ветеранів.

Басейн на вул. Клепарівській, 39А, унікальний тим, що це перший у місті 25-метровий басейн, де людина на кріслі колісному може самостійно потрапити у воду за допомогою спеціального ліфта із дистанційним керуванням. Передусім цей басейн використовуватимуть для реабілітації ветеранів. Водночас він буде доступний і для мешканців та школярів, що вчаться поблизу.

«Основним нашим пріоритетом була доступність. З паркінгу можна доступно дістатися роздягальні, прийняти душ, переодягнутися і поплавати в басейні. В цьому басейні ми зробили все, що потрібно для сучасного басейну. Це системи вентиляції, системи осушки повітря, якісна хімія для води, тепер потрібно за ним належно доглядати», – розповів директор офісу спорту Львівської міської ради Антон Нікулін.

Критий басейн має 25-метрову чашу на чотири доріжки та окрему навчальну чашу. Загальна відремонтована площа становить 2700 м2. На реконструкцію місто виділило вісім млн грн субвенції, щоб створити повністю безбарʼєрний спортивний простір.

«Для нас дуже важливо, щоб кожен басейн у місті був доступний для людей з інвалідністю, для наших героїв. Це наша колаборація з Міноборони. Роботи виконані якісно, хлопці займаються плаванням. Головне, що цей басейн буде однією з основних локацій, де наші ветерани зможуть займатися підводним плаванням, а підводне плавання має гарний вплив. Тиждень підводного плавання дорівнює трьом тижням в реабілітаційному центрі.», - наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Під час ремонту:

облаштували пандус і безбарʼєрний вхід;

оновили інженерні системи;

відремонтували дах;

оновили душові, роздягальні та санвузли з урахуванням потреб маломобільних людей;

створили окремі приміщення для користування крісел колісних;

зробили чашу басейну придатною для інтенсивного використання.

Додамо, що спортивний комплекс літніх видів спорту у Львові підпорядковується Міністерству оборони України та існує з 1949 року. Сам критий басейн збудували у 1965 році. У 2015 році його реконструювали за інвесторські гроші, однак через неякісну вентиляцію він потребував нового ремонту, водночас його зробили повністю інклюзивним.