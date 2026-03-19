Трагедія сталася у польському місті Млава

У місті Млава (Мазовецьке воєводство) на заводі з переробки пластмаси загинув 28-річний громадянин України, батько трьох дітей. Про це у четвер, 19 березня, повідомив польський радіомовник RMF 24.

Як повідомляють, трагедія сталася в понеділок, 16 березня, близько 6:00 ранку. Працівник, незадовго до закінчення робочої зміни, зайшов у камеру, де транспортувався пластик на виробничу стрічку. Українець намагався відновити роботу виробничої лінії через застряглий на стрічці пластик. Поки чоловік перебував усередині обладнання, інший працівник запустив механізм, внаслідок чого українець загинув всередині виробництва. Його тіло працівники виявили лише опівночі у вівторок.

Видання не повідомляє, з якого регіону України був загиблий, а також не називає його імені. Зазначається лише, що чоловік добре володів польською мовою та працював на заводі близько 5 років. У нього залишилося троє дітей.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил охорони праці, а також за фактом ненавмисного вбивства. Слідство встановлює причини смертельного інциденту. Наразі інцидент розглядають як трагічний нещасний випадок.