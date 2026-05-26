46-річний Денис П’ятигорець також відомий як блогер та політичний коментатор

У вівторок, 26 травня, Центральна виборча комісія визнала Дениса П’ятигорця обраним народним депутатом України від партії «Європейська Солідарність». Він замінить нардепа Степана Кубіва, який помер внаслідок тромбозу 18 травня.

Верховна Рада передала Комісії документ про дострокове припинення повноважень депутата Степана Кубіва. 64-річний політик був обраний на позачергових парламентських виборах у липні 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Європейська Солідарність».

«ЦВК розглянула документ та визнала Дениса П’ятигорця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку партії «Європейська Солідарність» під №28, обраним народним депутатом України на вказаних виборах», – ідеться в повідомленні.

Згідно з даними сайту ВРУ, станом на 26 травня у складі фракції «Європейська Солідарність» – 25 народних депутатів.

Що відомо про Дениса П’ятигорця

45-річний Денис П’ятигорець є уродженцем Запоріжжя. Випускник Запорізького інституту державного та муніципального управління та Запорізького національного технічного університету, пише Рух ЧЕСНО.

До приходу у політику працював журналістом на запорізьких телеканалах.

У 2010 році П’ятигорця обрали депутатом Запорізької міської ради VI скликання від Партії регіонів, членом якої він тоді був.

Упродовж 2012–2019 років він працював помічником на громадських засадах народного депутата VII та VIII скликань Степана Івахіва.

У 2017–2019 роках обіймав посаду заступника голови Волинської обласної державної адміністрації.

У 2019 році невдало балотувався до Верховної Ради IX скликання від «Європейської солідарності» (№28 у списку), як член партії.

У 2021–2022 році очолював ТОВ «Діверті», яке працювало у сфері оренди й експлуатації нерухомого майна. За даними Руху ЧЕСНО, ця компанія входила до сфери впливу волинського нардепа Степана Івахіва.

У 2020 році активісти з’ясували, що нардеп Степан Івахів передав П’ятигорцю ТОВ «Сонріс ЛТД», що займається консультуванням з питань комерційної діяльності й керування, а також торгівлею.

Доповнено. Денис П’ятигорець опублікував відео, у якому повідомив, що відмовляється від мандата народного депутата. За його словами, він ще у 2019 році ухвалив рішення припинити політичну діяльність, оскільки в результаті виборів не пройшов до парламенту. Нині він вважає себе більш корисним у бізнесі та волонтерській діяльності.

«Я офіційно заявляю, що я, Денис П’ятигорець, відмовляюся бути народним депутатом України. Найближчим часом я прибуду в ЦВК… Я вважаю, що для країни, для її перемоги я більш корисний тут і зараз. Сьогодні такі часи: ти або в армії, або для армії, або на**р ти взагалі потрібен цій країні. Вибачте всі, кого я розчарував тим, що відмовився» – сказав П’ятигорець.