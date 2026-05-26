Затриманому загрожує до 8 років тюрми

Затриманий в Мукачеві адвокат Андрій Ільтьо виманював гроші у військовослужбовця, інтереси якого представляв. За 9 тис. доларів він пообіцяв закрити кримінальну справу за СЗЧ та звільнити військового зі служби.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань у вівторок, 26 травня, адвокат запевнив клієнта, що має вплив на посадовців різних правоохоронних органів, Міністерства оборони, ТЦК та СП, а також військових частин.

«Він давав військовому підписувати заяви-клопотання про виключення його з бази розшуку, інструктував щодо видалення застосунку “Резерв+” і встановлення “Армія+”, приносив повістку для проходження медичного огляду від ТЦК та “сприяв” оформленню нового військового квитка. Також у присутності клієнта телефонував начебто представникам Міноборони щодо його зняття з “Резерв+”, – розповіли в ДБР.

Після цього адвокат отримав першу частину хабаря – 4 тис. доларів. Під час передачі ще 5 тис. доларів підозрюваного затримали. Під час обшуків у нього вилучили гроші, телефон та військово-облікові документи близько 10 людей.

Андрію Ільтьо інкримінують ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (хабарництво з вимаганням). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Андрій Ільтьо займається адвокатською діяльністю з 2011 року. У 2023 році отримав підозру за махінації з землею в селі Кінчеш Ужгородського району. Ділянку площею 1,75 га і вартістю 9 млн грн на підставі підроблених документів зареєстрували на іншого власника. Тоді суд взяв адвоката під варту із можливістю внесення застави. За вимагання хабаря у військового Андрія Ільтя затримали в Мукачеві 22 травня.