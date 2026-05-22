Адвоката затримали на АЗС в Мукачеві

У Мукачеві на АЗС затримали адвоката Андрія Ільтьо. Його підозрюють у вимаганні 12 тис. доларів за закриття справи Державним бюро розслідувань.

Про затримання адвоката у четвер, 21 травня, повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. Цю інформацію також підтвердили джерела ZAXID.NET у правоохоронних органах. На фото, оприлюдненому депутатом, видно, що інцидент відбувся на території АЗС UPG.

«Йдеться про адвоката із Закарпаття Андрія Ільтьо. За попередньою інформацією, його затримали працівники внутрішньої безпеки ДБР. Адвокат нібито використовував підроблені документи ДБР та вимагав 12 тис. доларів за закриття кримінального провадження, яке розслідували слідчі ДБР», – написав Віталій Глагола у телеграмі.

У Державному бюро розслідувань ситуацію наразі не коментують.

Зазначимо, Андрій Ільтьо займається адвокатською діяльністю з 2011 року. У 2023 році отримав підозру за махінації з землею в селі Кінчеш Ужгородського району. Ділянку площею 1,75 га і вартістю 9 млн грн на підставі підроблених документів зареєстрували на іншого власника. Тоді суд взяв адвоката під варту із можливістю внесення застави.