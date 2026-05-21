Світлова інсталяція «Душа» ожила на Львівській ратуші

У Львові ввечері 21 травня на фасаді Львівської ратуші презентували світлову інсталяцію «Душа» українського митця та світлового дизайнера Миколи Каблуки, про це ZAXID.NET розповіли організатори заходу. Львів’яни та гості міста можуть споглядати інсталяцію з 21:00 до 23:00.

Інсталяцію адаптували спеціально для історичного центру Львова в межах воркшопу з розробки світлового майстерплану міста. Раніше проєкт уже демонстрували на фасаді собору Святого Миколая у Києві та у приміщенні залізничного вокзалу Цюріха у Швейцарії.

За задумом автора, «Душа» символізує енергію українців – живу, творчу та нескорену. Подія стала частиною роботи над світловим майстерпланом Львова – стратегічним документом, який визначатиме концепцію нічного освітлення міста на роки вперед. Над ним наразі працюють п’ять команд фахівців, які враховують питання безпеки, доступності, збереження історичної спадщини та екології.

Зауважимо, що Микола Каблука є засновником компанії Expolight, асоційованим членом міжнародних організацій світлового дизайну IALD та IES, а також випускником німецького університету Hochschule Wismar. За свою кар’єру митець реалізував понад 2000 проєктів у США, Європі та Азії. У 2025 році він представляв Україну на фестивалі Burning Man зі світловою інсталяцією The Point of Unity.

