Новий парк у Хусті залучить інвестиції на суму понад 1 млрд грн

Уряд додав індустріальний парк «Хуст» на Закарпатті до офіційного Реєстру індустріальних парків України. Про це 21 травня повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

Ініціатором створення нового парку є компанія «Френдлі Віндтехнолоджі». У 2023 році вона вже відкрила індустріальний парк у Перечині, який спеціалізується на виробництві обладнання для вітроенергетики. Компанія є частиною групи «Вітропарки України», заснованої у Краматорську у 2012 році.

Бенефеціарами «Френдлі Віндтехнолоджі», за даними YouControl, є Єфімов Максим (50% власності), а такоє Єроменко Владислав (25% власності) та Рикова Олена (25%). Щодо групи «Вітропарки України», власником зазначено Єфімова Максима (прямий вирішальний вплив та 25% статутного капіталу) та Мкртчан Едуард (не прямий вирішальний вплив, 75% статутного капіталу).

Спеціалізація парку

Парк «Хуст» буде спеціалізуватися на виробництві електротехнічної продукції, кабелів, електромонтажного обладнання та рішень для альтернативної енергетики. Інвестиції в розвиток інфраструктури парку перевищать 1,2 млрд грн.

На території площею понад 18 га планують створити 538 робочих місць. Наразі до Реєстру індустріальних парків України входять 117 об’єктів.

За інформацією ГК «Індустріальні парки України», наприкінці 2025 року в реєстрі налічували 118 індустріальних парків, із яких 27 були внесені впродовж року. Переважна більшість нових проєктів –приватні – 19 проти восьми комунальних. Найбільше індустріальних парків зосереджено у Львівській області – 17. Далі йдуть Київська область із 15 парками та Закарпатська – із 12.

До слова, ZAXID.NET розібрався, що не так із парками на Львівщині, скільки з них реально діючі та хто за ними стоїть. Також відомо, що поблизу Кам’янки-Бузької у Львівській області планують побудувати новий індустріальний парк – «Сапі Агро Парк». За попередніми даними, його вартість становитиме понад 790 млн грн. Головним напрямком діяльності парку стане агропереробка.

14 березня уряд оновив правила державної підтримки індустріальних парків. Нові зміни передбачають розширення допомоги для прифронтових регіонів, а також механізм відновлення інженерно-транспортної інфраструктури, пошкодженої внаслідок обстрілів.