Forbes назвав найбільших виробників молочної продукції України

Дві групи компаній з західних областей – «Галичина» та «Тернопільський молокозавод» – потрапили до рейтингу «Forbes Україна» найбільших виробників набілу за 2025 рік. Їхній сукупний виторг становив понад 11,6 млрд грн.

«Forbes Україна» уклав рейтинг 10 найбільших виробників молочної продукції в Україні за виторгом, отриманим 2025 року. Сукупно виробники сирів, масла, йогуртів та іншого набілу отримали понад 60 млрд грн валового доходу.

Лідером рейтингу за абсолютним показником стала група «Терра Фуд» (бренди «Ферма», «Тульчинка» та інші) з 10,1 млрд грн.

У рейтингу присутні дві групи компаній, які працюють на території західних областей – це «Галичина», що випускає набіл під однойменним брендом та брендом «Молочар», і «Тернопільських молокозавод», що виготовляє продукцію з назвою «Молокія».

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Рейтинг найбільших виробників набілу, джерело «Forbes Україна»

Молочна компанія «Галичина» посіла третє місце в загальному рейтингу. У 2025 році група отримала 6,2 млрд грн виторгу, що на 33% більше ніж 2024 року.

Одним із драйверів зростання для «Галичини» у 2025-му був експорт – компанія збільшила його майже удвічі, повідомив «Forbes Україна» з посиланням на пресову службу групи. Частка експортного виторгу зросла до 11% у 2025-му порівняно з 2024-м. Продукцію продавали у 14 країнах. У планах – розширювати географію присутності та посилювати експортний напрям.

ЖК Big Ben від девелопера РІЕЛ – це міський формат житла з активною локацією та стабільним попитом. Продумані планування та комерційна інфраструктура підсилюють ліквідність об’єкта. Для інвестора це один із можливих форматів вкладення з перспективою зростання вартості активу.

Другий напрям розвитку виробника зі Львівщини – HoReCa та сегмент B2B, за даними пресслужби. Для системної роботи з ними компанія запустила окремий бренд Galychyna HoReCa Milk&More.

«Галичина» збільшила заготівлю молока більш ніж на 20% за рік. У 2026-му компанія інвестує в альтернативні джерела енергії, продовжує оновлювати і розширювати власний автопарк дистрибуційної логістики, повідомили у пресслужбі.

Ще один фокус – розвиток сирного виробництва. Компанія оновила й розширила потужності для переробки молока в сир. Планує також збільшувати виробництво кисломолочного сиру та розвивати нові продукти на його основі.

Фактичними власниками групи є Ігор Міщук з Ожидова на Золочівщині та львів’янин Назар Сивуляк.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Тернопільський молокозавод, що виготовляє «Молокію», опинився на сьомій сходинці. Їхній виторг у 2025-му сягнув 5,4 млрд грн. Це на 12% більше за показник 2024 року.

Тернопільський молокозавод торік робив наголос на розвитку «білих» продуктів – густого кефіру, йогуртів, масла, кисломолочного сири. Ці категорії в компанії зростають найбільше, пише «Forbes Україна».

Реагуючи на відключення світла, молокозавод зробив ставку на ультрапастеризовані продукти. Це дало результат: виторг ультрапастеризованого молока зріс на понад 70%. Ще одним драйвером стала HoReCa. Виторг з цього напрямку зріс більш ніж на 40%.

Основу експорту становили сухі біржові продукти – сухе знежирене молоко та казеїн. Стратегічно виробник прагне експортувати й ключові продукти, зокрема термостатний густий кефір. Для цього компанія досліджує найближчі ринки.

Серед викликів 2026-го у пресслужбі компанії називають дефіцит персоналу, тому планують інвестиції у подальшу автоматизацію виробництва.

Власниками групи є тернополяни Віталій Ковальчук, Ольга Ковальчук, Сергій Барановський.