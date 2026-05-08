Ціни на ранні овочі та фрукти в магазинах і на ринках дивують українців уже кілька тижнів поспіль. Кілограм полуниці у Львові, за даними «Шувар.Info», коштує в середньому 250 грн, а ціна на томати у деяких супермаркетах може сягати і 300 грн. І якщо у травні високі ціни часто пояснюють сезонністю, а влітку традиційно очікують, що вони підуть на спад, цьогоріч ситуація може розвиватись інакше.

Сезон овочів та фруктів 2026 року для українців, імовірно, буде дорожчим, ніж торік. На це вплинула сукупність факторів – від погоди до зростання витрат фермерів та дефіциту робочої сили. Про це ZAXID.NET розповіла завідувачка лабораторії генетики, генетичних ресурсів і біотехнології Інституту овочівництва і баштанництва НААН, професорка Тетяна Івченко.

Чому зросли ціни на овочі та фрукти?

Передусім, за словами Тетяни Івченко, суттєво зросли витрати на логістику через подорожчання пального, а це автоматично впливає майже на всі етапи виробництва.

«Дорожчають також плівка для теплиць, крапельна стрічка та частина добрив, адже вони напряму пов’язані з нафтопродуктами. Додатковий тиск створюють і порушення логістичних ланцюгів», – говорить експертка.

Крім того, дуже складними були погодні умови: якщо початок весни був теплішим за норму, то друга декада квітня принесла різке похолодання, приморозки та навіть сніг. Найбільше це вдарило по ранніх овочах і кісточкових культурах. За словами Тетяни Івченко, у фазі цвітіння рослини особливо вразливі до морозів, тому частина врожаю була пошкоджена.

«Шквальні вітри буквально зривали тунельні укриття й теплиці. Через це рання продукція надійде із запізненням, сезон змістився. Ранні овочі вже дорожчі, і передумов для їх здешевлення наразі немає», — зазначає експертка.

Які культури постраждали найбільше?

Найбільше ушкоджуються рослини саме у фазі цвітіння. Через квітневі морози можуть бути проблеми з кісточковими культурами (абрикоси, персики, сливи). Яблуні, груші, вишні більш-менш витримали ситуацію, але частина ранніх фруктів пошкоджена. За словами експертки, рання картопля також постраждала від квітневих морозів.

«І тут важливо розуміти, що імпорт не обов’язково врятує ситуацію. Наприклад, у Польщі теж були складні погодні умови, там також сильно постраждали сади», – додає професорка.

Ризики для фермерів

Окремо Тетяна Івченко звернула увагу і на кризу робочої сили. Через дефіцит працівників фермери змушені підвищувати зарплати, але навіть це не гарантує, що людей вдасться знайти.

«У нас великий дефіцит робочої сили. Знайти працівників дедалі складніше, а це теж впливає на собівартість продукції. Зарплати зростають, але людей все одно бракує», – каже професорка.

Особливо це проблема для культур, де збирання потребує людських рук. Сезонність також впливає, адже люди здебільшого шукають стабільну роботу, а не тимчасову зайнятість на кілька місяців. Як приклад, експертка згадала про ситуацію зі спаржею: сезон змістився, але людям, які мали збирати культуру, все ж треба платити зарплату.

Відтак, за словами Тетяни Івченко, малі фермери та невеликі підприємства зараз дуже обережні. Через високі ризики вони добре зважують, чи засаджувати великі площі, чи вдасться реалізувати продукцію.

«Низька купівельна спроможність населення теж впливає – люди дедалі частіше переходять на дешевші продукти, не купують овочів та фруктів, беруть лише найнеобхідніше», – пояснює вона.

І звісно, серед ризиків для фермерів – нестабільна енергетична ситуація. Частина тепличних господарств змушена працювати з генераторами, а це ще більше збільшує собівартість овочів.

Що з сезоном спаржі в Україні?

Цьогорічний сезон спаржі виявився непростим для українських фермерів. За словами Тетяни Івченко, перша хвиля врожаю знищена морозами та сильним вітром.

«Спаржа цього року дуже постраждала. Вона активно почала розвиватися ще у першій декаді квітня, але перший урожай був знищений морозами та сильними вітрами. Багато фермерів просто не могли втримати укриття – вітер їх буквально зривав. Через похолодання відростання спаржі практично зупинилося. Лише зараз, коли температура стабілізувалася, спаржа знову починає активно рости», – каже експертка.

Через це сезон спаржі змістився приблизно на середину травня. Саме тому на початку сезону і навіть зараз ціна досить висока – через обмежену пропозицію. Зауважимо, що у Львові станом на 7 травня спаржа коштує 500 грн за кг, а ще минулого тижня ціна сягала 700 грн. Минулого року у цю пору ціна на спаржу становила 285 грн за кг.

Попри це, галузь вирощування спаржі в Україні продовжує розвиватися, площі під спаржею постійно збільшуються. Частину виробництва втрачено через окупацію територій Херсонщини, але культура активно розвивається, наприклад, на Волині.

Попри складний початок сезону для окремих культур, не всі ягоди та фрукти зазнали суттєвих втрат. Щодо лохини ситуація виглядає більш оптимістичною. За словами Івченко, культура лише починала цвісти під час похолодання, тому значних втрат вдалося уникнути. Крім того, площі під лохиною, закладені ще до повномасштабної війни, продовжують входити у фазу активного плодоношення, що поступово збільшує врожайність.

Загалом, за словами Тетяни Івченко, у таких умовах ключовим фактором, який і надалі формуватиме ціни на овочі та фрукти, залишається собівартість виробництва. Якщо нових екстремальних погодних явищ не буде, саме витрати фермерів визначатимуть, скільки платитимуть українці цього сезону.