Врожайність спаржі скоротиться

В Україні у сезоні 2026 очікують суттєве скорочення врожаю спаржі – щонайменше на третину. Головна причина – аномально холодний квітень із тривалими заморозками та сильними вітрами. Про це повідомила Тетяна Івченко з Інституту овочівництва і баштанництва НААН. За її словами, температура на рівні -5…-7 градусів трималася саме в період, коли рослини починали активний ріст.

«Чесно – за понад 10 років роботи зі спаржею в Інституті овочівництва і баштанництва ми такого квітня ще не бачили. Це не просто приморозки. Це – холод, що тримався тижнями», – повідомила вона.

Через такі погодні умови найбільше постраждали ранні сорти спаржі, їх не змогли повністю захистити навіть спеціальні укриття. Натомість пізні гібриди виявилися стійкішими, адже під час похолодання ще не не перейшли у фазу активного росту. Як наслідок, сезон збору врожаю в більшості регіонів змістився з квітня на початок травня.

Окрім погоди, на ситуацію впливають і економічні фактори. Через війну та зниження доходів населення попит є обмеженим, а ціни не завжди покривають витрати фермерів. Особливо це критично для господарств, які вирощують спаржу як основну культуру.

Галузь і без того зазнала втрат, зокрема через бойові дії та окупацію частини територій. Наприклад, в Херсонській області, площі під спаржею скоротилися на 25–30%. Частина виробників була змушена перенести бізнес у центральні та західні регіони.

Вирощування спаржі в Україні

Промислове вирощування спаржі в Україні розвивається близько 12 років, а станом на 2026 рік площі під цією культурою сягнули приблизно 1100 га, пише «Інтерфакс-Україна». Наразі у Державному реєстрі налічують 24 сорти спаржі, більшість із яких – гібриди нідерландської селекції. Основним покупцем спаржі залишається сегмент HoReCa. Щоправда, до 2022 року ресторани викуповували до 60% врожаю.

Попри ризики та труднощі, спаржа залишається перспективною культурою для малого бізнесу, адже вона з’являється на ринку в період дефіциту свіжих овочів – у квітні–червні.