Світові ціни на пшеницю зросли на 11%

Тривале блокування Ормузької протоки разом із посухою спричинило зростання світового індексу цін на аграрну продукцію до найвищого рівня за останні два роки, повідомляє Bloomberg.

Аграрії в Азії, Австралії та США нині працюють в умовах підвищених ризиків, зумовлених війною в Ірані та тривалою посухою. Це створює додатковий тиск на вартість базових харчів, зокрема хліба, макаронів і рослинної олії.

Дорожчають пшениця і кукурудза

Найбільше зростання демонструють культури, які потребують значних обсягів добрив – передусім пшениця та кукурудза. Так, ф’ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі з кінця лютого підскочили на 11% і досягли максимуму майже за два роки. Водночас кукурудза подорожчала приблизно на 6% за останні два місяці, оновивши річний максимум.

Через зростання витрат частина фермерів у провідних країнах-виробниках вимушено скоротила посівні площі. Додатковим фактором тиску на ринок стає погода. Посуха на Великих рівнинах у США вже впливає на врожайність пшениці, а несприятливі прогнози для інших аграрних регіонів посилюють занепокоєння інвесторів. Погодні умови можуть позначитися і на виробництві пальмової олії, сої та кукурудзи.

Крім того, війна на Близькому Сході підтримує високі ціни на енергоносії, що опосередковано впливає на весь товарний ринок – від кави до бавовни. Подорожчання пального збільшує витрати на логістику, зокрема транспортування врожаю до складів і портів.

Раніше ZAXID.NET писав, що світові ціни на каву різко зросли: арабіка додала в ціні приблизно на 2%, а кава сорту робуста подорожчала на 2,9%. Це найбільше зростання за останні два тижні.