Світові ціни на арабіку зросли

Світові ціни на каву різко зросли станом на 22 квітня. Так, арабіка додала в ціні приблизно на 2%, і наразі торгується 2,883 долара за фунт (приблизно 0,45 кг). Тоді як кава сорту робуста подорожчала на 2,9%. Це найбільше підвищення за останні два тижні на біржі в Нью-Йорку, пише Bloomberg.

Разом із кавою зростали ціни й на какао та цукор-сирець. Основними причинами такого подорожчання є одразу кілька факторів: геополітична напруга на Близькому Сході, ризики для логістики та погодні умови в Бразилії – ключовій країні-виробнику кави.

Хоча президент США Дональд Трамп продовжив режим припинення вогню з Іраном, мирні переговори наразі призупинені. Це зменшує ризик нової ескалації, але не вирішує проблему ключового енергетичного маршруту – Ормузької протоки, через яку проходять постачання нафти та газу. Через це ціни на енергоносії залишаються високими, а разом із ними і витрати на транспортування товарів.

«Затяжні геополітичні ризики впливають і на аграрні ринки. Зокрема, скорочуються сертифіковані запаси як арабіки, так і робусти, що також спонукає зростання цін», – пояснили аналітики.

Ще одним чинником зростання цін стали витрати на логістику, адже кава потребує складного транспортування з внутрішніх регіонів до портів, і будь-яке подорожчання пального автоматично підвищує її кінцеву вартість.

Додатково ринок реагує на погодні умови в Бразилії. Річ у тім, що тривала посуха може знизити майбутній урожай. Водночас зміцнення бразильської валюти стримує експорт, що зменшує пропозицію кави на світовому ринку.

Як писав ZAXID.NET, у лютому ціни на каву впали до найнижчого рівня за більше ніж п’ять місяців. Падіння цін відбулось на тлі прогнозів рекордного врожаю в Бразилії, та схоже, погодні умови внесли свої корективи у прогнози.