Onur будуватиме три черги будівництва північного обходу Житомира

Турецька компанія Onur виграла тендери на будівництво недобудованої ділянки північного обходу Житомира. Роботи стартували наприкінці травня, повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області.

Як зазначається в системі Prozorro, реконструкція траси М-06 на відрізку передбачає три черги будівництва. Їх вартість:

перша – 313,37 млн грн,

друга – 548,27 млн грн,

третя – 1,42 млрд грн.

Усі три контракти отримала компанія Onur, останній наразі перебуває на етапі підписання.

Загалом планується прокласти 22 км дороги, про це повідомив голова Агенства відновлення Сергій Сухомлин.

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«Після завершення робіт Житомир перестане бути транзитним коридором для тисяч автомобілів щодня, а основні транспортні потоки будуть винесені за межі міста», – сказав він.

Зауважимо, що перша спроба реалізації проєкту стартувала ще у 2017 році. Тоді контракт на будівництво отримала китайська Sinohydro Corporation. Роботи вели за кошти кредитів ЄБРР та ЄІБ, проєкт передбачав розширення об’їзної дороги Житомира, а також будівництво та реконструкцію мостів і складної транспортної розв’язки площею близько 8 га на перетині з дорогою Р-28.

Однак реалізація проєкту з перших етапів відбувалась і затримками та зауваженнями до якості робіт. У 2020 році контракт із Sinohydro розірвали, коли виконання становило менш як половину обсягу. Підрядника звинувачували у використанні неякісних матеріалів, проблемах з основою дорожнього полотна та неналежному виконанні інфраструктурних робіт.

До слова, нещодавно, 3 червня, у Рівненській області завершили будівництво північного об’їзду. Нову дорогу протяжністю 14,5 км відкрили для руху транспорту.