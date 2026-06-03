Будівництво дороги зупинили після повномасштабного вторгнення Росії

У Рівненській області завершили будівництво північного об’їзду. Нову дорогу протяжністю 14,5 км відкрили для руху транспорту. Про це в середу, 3 червня, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Будівництво північного об’їзду розпочали ще у 2019 році. Роботи виконувало білоруське підприємство «Дорожньо-будівельний трест №2» із Гомеля, однак після початку повномасштабного вторгнення Росії проєкт зупинили.

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Через тривалу паузу недобудовані мостові споруди почали руйнуватися, тому в липні 2025 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Рівненській області оголосила тендер на завершення будівництва. Єдиним учасником і переможцем стала група компаній «Автострада», яка запропонувала виконати роботи за 394 млн грн при очікуваній вартості закупівлі понад 406 млн грн.

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Новий об’їзд має розвантажити Рівне від транзитного транспорту, який рухається трасою М-06 з Києва у напрямку Луцька та міжнародних пунктів пропуску «Устилуг» і «Ягодин».

За інформацією віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, північний об’їзд Рівного є одним із найбільших дорожніх інфраструктурних проєктів останніх років. Його загальна вартість становить майже 2 млрд грн.

У межах проєкту збудували нову ділянку дороги протяжністю 6 км, реконструювали 4 км існуючої автомобільної дороги та відремонтували ще 4,5 км дорожньої мережі й штучних споруд.

«Північний об’їзд Рівного має стратегічне значення для розвитку транспортної інфраструктури країни. Він дозволить вивести транзитний транспорт за межі міста, підвищити безпеку дорожнього руху та скоротити час перевезень на одному з ключових напрямків до західного кордону», – додав Олексій Кулеба.

Наразі дорога повністю відкрита для руху, вона проходить територією Рівненського району, зʼєднуючи Сарненський (Н-25) та Луцький (Н-22) напрямки. На об’єкті залишилося виконати лише окремі роботи з благоустрою прилеглої території.