Будівництво Північного обходу розпочали у 2019 році

Група компаній «Автострада» стала єдиним учасником тендеру на добудову північного об’їзду Рівного. Компанія запропонувала виконати роботи за 394 млн грн при очікуваній вартості 406 млн грн. Про це йдеться в системі публічних закупівель Prozorro.

Будівництво нової дороги розпочалося ще 2019 року в рамках проєкту «Велике будівництво». Тоді тендер на її створення виграв білоруський Дорожньо-будівельний трест №2 з Гомеля. Через повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році роботи зупинили, проте 22 липня 2025-го Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області оголосила новий тендер.

Згідно з умовами договору, переможець має виконати роботи до 31 грудня 2026 року. Наразі участь у тендері взяла лише компанія «Автострада», яка запропонувала добудувати дорогу за 394 млн грн.

Заступник міністра фінансів Олександр Кава в кінці 2024 року розповідав, що об'їзна дорога на півночі Рівного готова на 80%. Вона має розвантажити місто від транзитного транспорту, який рухається по шосе М-06 із Києва в напрямку Луцька та пунктів пропуску «Устилуг» і «Ягодин».

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Додамо, що «Автострада» – одна з найбільших дорожньо-інфраструктурних компаній в Україні. Вона будує нові станції метро в Києві, Подільський мостовий перехід, водогін до Миколаєва тощо. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, директором компанії є Дмитро Троєкуров. Розмір статутного капіталу «Автостради» складає 1,1 млрд грн.