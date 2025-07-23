Під час опадів центральні вулиці Рівного підтоплює водою

У Рівному обрали переможця тендеру на реконструкцію мереж водовідведення у центрі міста. Єдиним учасником і переможцем стало ТОВ «Кортакоз», яке проведе роботи за 53,5 млн грн. Про це йдеться в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Тендер на реконструкцію мереж водовідведення на вулицях В’ячеслава Чорновола, Драгоманова та 16 Липня оголосили у квітні. Участь взяв лише один претендент – ТОВ «Кортакоз». При очікуваній вартості проєкту в 53 502 090 грн учасник запропонував виконати його за 53 499 850 грн.

У понеділок, 21 липня, ТОВ «Кортакоз» обрали переможцем тендеру. Згідно з умовами договору, підрядник має виконати реконструкцію до 30 вересня 2026 року. У 2025 році на роботи виділять 4 млн грн з міжнародної технічної допомоги грантового контракту та 3,9 млн грн – з місцевого бюджету.

В ефірі «Українського Радіо. Рівне» директор департаменту інфраструктури та благоустрою Рівного Руслан Гудима розповідав, що на проєкт витратять 1,2 млн євро, з яких 90% – гроші від Євросоюзу, решта – з бюджету міста. Довжина ділянки оновлених мереж для водовідведення з вулиць Чорновола, Драгоманова та 16 Липня складе орієнтовно 1,7 км. Там будуть розташовані півсотні водоприймачів, далі вода проходитиме через очисну систему і потраплятиме в річку Устя. Необхідність реконструкції зумовлена частими підтопленнями центральних вулиць під час сильних опадів.

Додамо, що згідно з даними аналітичної системи YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю-фірма «Кортакоз» зареєстроване у Здолбунові й спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель, комплексному обслуговуванні об'єктів тощо. Директором вказаний Олександр Дашкель.

За інформацією «Суспільного», у 2021 аудитори виявили порушення у документації управління містобудування та архітектури Рівного, де фігурувало ТОВ «Кортакоз». Зокрема, управління не змогло довести доцільність використання фірмою 19,6 млн грн на будівельні роботи.