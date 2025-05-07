У Рівному куплять десять вживаних тролейбусів Škoda за 32 млн грн
Транспорт повинен мати не менш, як 24 сидячі місця
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«Рівнеелектроавтотранс» планує закупити десять низькопідлогових тролейбусів Škoda 24Tr, місткістю 85 пасажирів. Про це йдеться у закупівлі комунального підприємства Рівненської міськради, оприлюдненій на Prozzoro 6 травня.
Тендерні пропозиції прийматимуть до 15 травня, після чого оголосять аукціон. Вартість закупівлі – 32 млн грн. За ці гроші майбутній переможець тендеру має до 1 грудня 2025 року доставити у Рівне 10 тролейбусів Škoda, або їх еквіваленти. Транспорт повинен мати не менш, як 24 сидячі місця, з яких одне – для крісел колісних, із загальною місткістю 85 пасажирів.
У КП «Рівнеелектроавтотранс» пояснили, що вже мають на балансі транспорт Škoda і виробнича та ремонтна база підприємства здатна обслуговувати, ремонтувати та експлуатувати такі тролейбуси.
Додамо, що перші тролейбуси у Рівному з’явилися у 1974 році, коли на баланс місцевого депо надійшли 50 одиниць Škoda 9Tr. Наразі тролейбуси «Рівнеелектроавтотрансу» обслуговують 14 маршрутів, загальною протяжністю понад 60 кілометрів.