У Рівному визначили компанію, яка впроваджуватиме в громадському транспорті міста систему електронного квитка. У конкурсі перемогло товариство з обмеженою відповідальністю «Ізі Софт», яке має встановити понад 150 терміналів для обслуговування. Про це повідомили 20 грудня на позачерговому засіданні виконавчого комітету Рівненської міськради.

«Цього тижня відбувся конкурс, на який подали заявку чотири учасники. Відповідно до поданих пропозицій, ми оцінили претендентів. Перемогло ТОВ “Ізі Софт”, яке набрало 246 балів. Для розуміння, наступний конкурсант набрав 187 балів. Цей претендент у Рівному має розгорнуті 154 термінали для обслуговування. Ще три в Квасилові. За необхідності доставлятимуть ще», – розповів заступник міського голови Рівного Євгеній Іванішин.

Як йдеться у протоколі засідання конкурсної комісії, претендентами на встановлення електронного квитка були чотири товариства з обмеженою відповідальністю: «Ізі Софт» (Київ), «Гіс-Сервіс» (Львів), «Центральний Маршрутизатор» (Київ) та «Системний звʼязок» (Тернопіль). Пропозиції двох останніх компаній відхилили, оскільки ті не надали всі необхідні документи, що засвідчили б наявність у них необхідного програмного забезпечення. Водночас ТОВ «Ізі Софт» набрало 246 переможних балів, випередивши «Гіс-Сервіс» на 59 балів.

Зі слів Євгенія Іванішина, упродовж чотирьох місяців із дня підписання угоди ТОВ «Ізі Софт» зобовʼязане запровадити систему електронного квитка на комунальному транспорті. Інвестор вкладає у реалізацію проєкту виключно власні гроші, а пізніше отримуватиме обумовлений відсоток від вартості кожного квитка.

«За свій кошт переможець має обладнати транспорт валідаторами – по одному на кожні двері. Також має придбати бортові комп'ютери, транспортні картки, засоби для валідації пільгових карток та інше обладнання», – зауважив Євгеній Іванішин.

Згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, ТОВ «Ізі Софт» зʼявилося у 2007 році в Києві. Спеціалізується у наданні в оренду машин, устатковання та інших товарів, а також ремонті компʼютерів і периферійного устатковання. Керує компанією Валентина Івашко.

Доамо, що у Рівненській області наразі лише у двох громадах люди користуються е-квитком. Йдеться про міста Вараш та Костопіль.