У міському транспорті Вараша впроваджують оплату електронним квитком

У громадському транспорті Вараша впроваджують оплату електронним квитком. Наразі три автобуси обладнують валідаторами для реєстрації розрахунку пасажирів, а також у них встановлюють GPS-трекери для відстеження руху транспорту онлайн. Про це 19 травня повідомила прес-служба Рівненської ОВА.

Як пояснила ZAXID.NET в.о. начальника відділу інформаційної політики та комунікацій Вараської міської ради Іванна Пампушик, впровадження електронного квитка допоможе контролювати прозорість перевезення пільгових категорій населення. Пенсіонерам, наприклад, уже видали понад 2 тис. карток, які вони зможуть відсканувати при вході в транспорт, не пред’являючи посвідчення.

«Водії вже пройшли навчання, що стосуються роботи з електронним квитком. Наразі продовжується робота над затвердженням тарифу, видачою персоналізованих соціальних карток у ЦНАПі, а також запуском додатку “TREK”. Завдяки нововведенням мешканці громади зможуть відстежувати рух транспорту онлайн, оплачувати проїзд безконтактними транспортними та банківськими картками, а також фіксувати пільговий проїзд персоніфікованою карткою», – зазначила Іванна Пампушик.

Під час тестового періоду водії та пасажири звикатимуть до нового способу оплати за проїзд, оскільки в планах – повністю перейти на безготівковий розрахунок. Вартість проїзду залишиться незмінною – 10 грн. Також у перспективі валідатори хочуть встановити в автобусах міжміського сполучення.

Запуск інтегрованого е-квитка у Вараші відбувся за підтримки американського фонду Revival Foundation, очільницею якого є Аксенія Крупенко, та компаії GIS. Останнє товариство зареєстроване у Львові й спеціалізується на електромонтажних роботах. Керівник – Роман Таратула. Оператор GIS уже брав участь у впровадженні електронного квитка в Стрийській, Грабовецько-Дулібівській та Моршинській громадах Львівської області.