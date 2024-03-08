Приватних перевізників оштрафують

Представники компанії «Смарт-Тикет Технолоджи», яка займається впровадженням безготівкової оплати в громадському транспорті Львівщини, провели чергову перевірку роботи е-квитка на приміських та міжміських маршрутах. Лише з 4 до 6 березня комісія зафіксувала 10 порушень з боку водіїв. Про це у п’ятницю, 8 березня, повідомили у «Смарт-Тикет Технолоджи».

Серед зафіксованих порушень: вимкнені валідатори, заблокований екран або не відкрита зміна водієм.

«Лише з 4 до 6 березня вибірково оглянуто роботу валідаторів у транспортних засобах приватних перевізників на АС №2, АС №5, АС №1, АС №6 та на автостанції біля Приміського вокзалу. На 10 автобусах були виявлені штучні перешкоди у роботі безготівкової форми оплати з боку водіїв ТзОВ ВТП "Жидачівавтотранс", ТзОВ "Міра і К", ТзОВ "Львівське АТП-14631", ТзОВ "Авто-Лайн", ТзОВ "Фіакр-Львів" та ПП ВестАвто», – йдеться у повідомлені інвестора.

За результатами перевірки представники компанії Smart Ticket Technology склали акти фіксації неробочого обладнання, в подальшому, згідно з договорами, приватних перевізників оштрафують.

Зазначимо, компанія «Смарт-Тикет Технолоджи» запровадила ініціативу «громадський контроль» у приміських та міжміських маршрутах Львівщини. Пасажирів закликають повідомляти про порушення у роботі водіїв, які стосуються безготівкової оплати. Натомість пасажирам обіцяють грошову винагороду – 200 грн. Усі несправності потрібно фіксувати на фото та відео і повідомляти на «гарячу лінію» за номером телефону 0 800 300 844.

Нагадаємо, безготівкову оплату проїзду на Львівщині запустили наприкінці листопада. У ЛОДА заявили, що область стала першою в Україні, де на обласних маршрутах запрацювала безготівкова форма оплати. Проте, перевізникі подекуди бойкотують нову систему, валідатори в маршрутках не працюють, а в пасажирів вимагають готівку. Львівська ОВА заявила, що розриватиме угоди з перевізниками, що обслуговують міжміські та приміські маршрути, якщо вони ігноруватимуть безготівкову систему оплати проїзду.