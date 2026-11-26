Міськрада пропонує викупити «Локомотив» в «Укрзалізниці» за 36 млн грн, щоб зберегти комплекс для громади

Міський голова Львова Андрій Садовий застеріг будівельні компанії від купівлі спортивного комплексу «Локомотив», який «Укрзалізниця» виставила на продаж. Про це мер Львова повідомив в опублікованому увечері, 26 листопада, зверненні.

За словами Садового, він упродовж дня намагався переконати представників Міністерства транспорту і «Укрзалізниці» не продавати спорткомплекс, а передати його на баланс міста. При цьому місто готове заплатити залізниці оціночну вартість комплексу – 36 млн грн.

«Щоби передали цей спортивний комплекс громаді, тому що він живий, він працює, його не можна знищувати. На превеликий жаль, станом на вечір не вдалося досягнути домовленості, щоби цей аукціон було скасовано. Але я дізнався багато цікавого, тому що виявляється і порушені кримінальні провадження, і накладений арешт на це майно, і взагалі аукціон проводити не можна», – зазначив Андрій Садовий.

Він звернувся до забудовників із закликом не купувати спорткомплекс.

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«Але якщо він вже буде і, можливо, хтось захоче в ньому взяти участь, а я маю підозри, що, враховуючи, що місце є достатньо цікаве, можливо, хтось з девелоперів має ідею, що він купить цей спортивний комплекс, його зруйнує і щось собі буде будувати. Хлопці, прошу розслабитися, тому що ми, по-перше, не дозволимо руйнувати цей спортивний комплекс. Якщо ви і купите, хоча це незаконно станом на сьогодні, то резервуйте кошти на його ремонт і утримання. Попереджаю всіх, що позиція міста чітка – є спортивний комплекс, він був, є і буде. Будьте партнерами міста і не піддавайтесь на різні афери», – резюмував міський голова.

Чому «Укрзалізниця» виставила на продаж спорткомплекс «Локомотив»?

17 листопада «Укрзалізниця» виставила спорткомплекс «Локомотив» на вул. Федьковича, 30 на аукціон у Prozorro.Продажі зі стартовою ціною 36,57 млн грн. На аукціон, запланований на 27 листопада, виставили майновий комплекс загальною площею понад 2,45 тис. м² за стартовою ціною 36,57 млн грн. До складу лоту увійшли зведена ще у 1908 році чотириповерхова будівля ДФСК «Локомотив» (2134 м²), будівля велобоксів (222 м²), павільйон «Галичанка» (97 м²), спортивний майданчик, а також 77 одиниць рухомого майна.

Компанія розпочала розпродаж перших 25 непрофільних активів по всій Україні в межах програми оптимізації витрат. У пресслужбі перевізника пояснили, що через падіння обсягів вантажних перевезень і здорожчання енергоресурсів залізниця потребує додаткових надходжень і хоче позбутися витрат на утримання об'єктів, не пов'язаних із її основною діяльністю. Водночас сам комплекс є діючим – там тренуються діти та проводять змагання.

До чого тут забудовники?

Оголошення аукціону «Укрзалізниці» про продаж спорткомплексу «Локомотив» збіглося у часі із громадськими слуханнями про забудову прилеглої території біля ринку «Привокзальний». Вони відбулися 17 листопада — саме в день, коли залізниця виставила лот на торги. На слуханнях обговорювали детальний план території у районі вулиць Городоцької, Федьковича та Горської, де планують звести житловий комплекс на 285 квартир із підземним паркінгом на 400 автомобілів.

Йдеться про забудову ділянки площею 1,18 га, що межує із територією спорткомплексу. Проєкт передбачає будівництво 10 секцій заввишки шість та сім поверхів, облаштування пішохідних зон, а також прокладання нової вулиці, яка з'єднає вул. Федьковича та Ярослава Пастернака.

Розробку цього детального плану профінансувала фірма «Фіакр Девелопмент», кінцевим бенефіціаром якої є львів'янин Роман Левик – власник відомого міського перевізника «Фіакр-Львів». Три основні ділянки в межах майбутньої забудови вже перебувають у власності або оренді його компаній. Згодом проєкт ДПТ ще мають винести на затвердження депутатів Львівської міської ради.