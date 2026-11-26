Військовий перебуває під вартою без права внесення застави

На Донеччині СБУ затримала мобілізованого львів’янина, якого росіяни завербували за допомогою штучного інтелекту (ШІ). Він здавав позиції військових на Донеччині для побачення з фейковою дівчиною.

Як повідомила СБУ 26 листопада, російські військові згенерували за допомогою ШІ декілька фото дівчат і створили під них фейкові акаунти на сайтах знайомств і в тематичних чатах соцмереж. У такий спосіб вони вийшли на мобілізованого, коли він шукав близьких стосунків в інтернеті.

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Військовий спілкувався з фейковими дівчатами та почав передавати ворогу локації українських військ в обмін на обіцянку зустрічі з інтернет-знайомою. СБУ встановила, що одна з фейкових дівчат представилася медикинею Національної гвардії України та обіцяла побачення, якщо він надасть координати своєї бригади ЗСУ на Слов’янському напрямку.

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Окрім пунктів базування особового складу, львів’янин фіксував на телефонну камеру розташування складів з боєприпасами та зосередження військової техніки бойового з’єднання.

«Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта і затримали його за місцем проходження служби. Паралельно з цим було убезпечено локації Сил оборони, що перебували у радіусі розвідактивності російського інформатора», – пише спецслужба.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Військовий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації дій фігуранта за статтею – державна зрада.