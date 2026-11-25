Чоловік планував підірвати військового за допомогою вибухівки, захованої в автомобілі

Правоохоронці затримали у Хмельницькому агента російської воєнної розвідки, який готував замах на командира підрозділу Сил спеціальних операцій. Підозрюваний планував убити військового за допомогою вибухівки, захованої в автомобілі. Про це у середу, 25 листопада, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, агент заклав вибухівку у дверцята кросовера та припаркував автомобіль біля під’їзду багатоповерхівки, де проживав український спецпризначенець.

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Саморобний вибуховий пристрій мав близько 500 г пластиду, металеві кульки діаметром 10 мм, ролики з підшипників і свинцеві елементи. За інструкцією російської спецслужби підозрюваний мав активувати бомбу дистанційно із засідки, коли офіцер проходитиме повз автомобіль.

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Щоб зафіксувати вибух, агент встановив відеореєстратор із віддаленим доступом у ще одному автомобілі, припаркованому поруч. Попередньо, відео вбивства військового мали використати для інформаційно-психологічних спецоперацій і дестабілізації ситуації в Україні.

Співробітники СБУ завчасно викрили підготовку замаху та затримали кілера за кілька метрів від місця запланованого вибуху. За інформацією спецслужби, він саме збирався натиснути кнопку дистанційного керування вибухівкою.

Зʼясувалося, що підготовкою замаху займався колишній контрактник із Харкова, якого завербувала російська ГРУ. У 2024 році він звільнився зі служби за станом здоров’я.

У поле зору російських спецслужб чоловік потрапив, коли шукав швидкий заробіток у тематичних телеграм-каналах. Після вербування він отримав тестове завдання – розвідати розташування запасних командних пунктів і місця паркування автомобілів Сил оборони в одному з обласних центрів.

Згодом агент отримав завдання приїхати до Хмельницького та вбити командира підрозділу ССО. Для підготовки замаху він орендував квартиру неподалік від будинку військового та встановив на балконі відеореєстратор, за допомогою якого стежив за розпорядком дня й маршрутами пересування офіцера.

«Далі зловмисник забрав зі схрону автомобільні дверцята, в які заздалегідь було вмонтовано саморобний вибуховий пристрій. В орендованому гаражі він встановив їх на кросовер, який раніше пригнав із Харкова разом зі ще однією машиною для відеофіксації підриву», – повідомили в СБУ.

У разі вбивства українського військового ворог обіцяв агенту евакуацію до Росії через треті країни та оформлення російського громадянства.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон з анонімними чатами, які він періодично змінював для зв’язку з представниками російської воєнної розвідки.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.