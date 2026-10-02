Буковинцю загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Правоохоронці викрили 16-річного буковинця, який на замовлення російської спецслужби готував теракт у Хмельницькому. Підліток виготовив саморобну вибухівку, яку планували використати для підриву військовослужбовця. Про це у пʼятницю, 2 жовтня, повідомили пресслужби СБУ та прокуратури області.

За даними слідства, неповнолітній встановив контакт із представником РФ через телеграм, коли шукав легкого заробітку. За вказівкою куратора він придбав необхідні для виконання завдання компоненти та у вересні приїхав рейсовим автобусом із Чернівців до Хмельницького.

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Згодом підліток отримав координати схованки, де мав забрати тротил з електродетонатором, щоб завершити спорядження вибухівки.

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Готовий саморобний вибуховий пристрій він додатково спорядив металевими гайками та заклав у схованку. Також підліток встановив на дереві телефонну камеру з віддаленим доступом, щоб російські спецслужби могли стежити за ситуацією навколо схованки.

Як з’ясувало слідство, неповнолітній мав передати бомбу іншому агенту, який безпосередньо мав здійснити теракт і підірвати воїна ЗСУ.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного на міській автостанції, коли він намагався виїхати з Хмельницького після закладання вибухівки у схованку. Під час затримання у нього вилучили смартфон із доказами злочину.

Доказ співпраці підлітка з РФ (фото СБУ)

Неповнолітньому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. 16-річному буковинцю загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.