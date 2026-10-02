Львів'янин вчинив розбійний напад на алкомаркет на вул. Медової Печери

Личаківський районний суд Львова виніс вирок 40-річному місцевому мешканцю Олегу Носевичу за розбійний напад з іграшковим пістолетом на алкомаркет «Чарка до свята» на вул. Медової Печери. Йому призначили чотири роки позбавлення волі. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, наприкінці жовтня 2025 року чоловік у медичній масці зайшов до магазину «Чарка до світа» на вул. Медової Печери. Підійшов до продавчині, схопив її за руку та, погрожуючи іграшковим пістолетом, зовні схожим на справжню зброю, почав вимагати гроші з каси.

Жінка, злякавшись за своє життя, віддала нападнику усі гроші з каси – 1275 грн, після цього він утік. Продавчиня зателефонувала в поліцію. Нападника затримали завдяки записам з камер спостереження.

У суді він свою вину визнав. Пояснив, що того дня був п’яний та вирішив ще сходити в магазин «Чарка до світа». А оскільки грошей не мав, то взяв з собою іграшковий пістолет, який стріляє кульками.

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Суддя Володимир Мармаш визнав Олега Носевича винним у вчиненні розбою (ч. 4 ст. 187 ККУ) та призначив йому покарання – чотири роки позбавлення волі, що є нижчим від найнижчої межі. Як пом’якшуючу обставину суд врахував каяття обвинуваченого та його добровільну пожертву на ЗСУ у розмірі 50 тис. грн. Вирок ще може бути оскаржений.