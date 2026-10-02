Під час судового засідання Катерина Йовзан не визнала своєї вини

Виноградівський районний суд визнав 36-річну мешканку села Геча Катерину Йовзан винною у державній зраді та призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Йдеться про агентку мережі воєнної розвідки Угорщини, викриту СБУ у травні 2025 року. Закарпатка передавала представнику угорської спецслужби інформацію про військові об’єкти та оборонні можливості Закарпаття. Крім цього, вона мала вивчати суспільно-політичні погляди мешканців, зокрема сценарії їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. Діяльністю іноземної агентури керував кадровий співробітник угорської воєнної розвідки Золтан Андре.

Катерина Йовзан познайомилася з представником спецслужби Угорщини ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Згодом він залучив її до співпраці та передав мобільний телефон із встановленими застосунками для зв’язку. Спочатку завдання стосувалися збору інформації про військові об’єкти на Закарпатті. Зокрема, жінка мала повідомляти про пересування та появу в регіоні військової техніки, літаків і гелікоптерів. Згодом її можливості для збору інформації стали більшими.

«У лютому 2025 року жінка влаштувалася кухаркою до однієї з військових частин на Берегівщині. Отримавши доступ до внутрішньої інформації, вона почала передавати її своєму спільнику, який контактував із представником угорської спецслужби. Йшлося, зокрема, про військовослужбовців, роботу військової частини, організацію харчування, оборонні системи та інші дані. Жінка також фотографувала об’єкти та надсилала матеріали. За виконання поставлених завдань вона отримала щонайменше 1 тис. євро», – розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі в п’ятницю, 2 жовтня.

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За матеріалами судового реєстру, під час розгляду справи Катерина Йовзан користувалася послугами перекладачки. Агентка не визнала своєї вини.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Володимир Леньо визнав закарпатку винною у державній зраді та призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вирок можуть подати апеляцію.

Справа щодо 40-річного колишнього прикордонника з Берегівщини, який теж працював на куратора угорської воєнної розвідки, ще слухається в суді. З часу затримання він безальтернативно утримується під вартою.