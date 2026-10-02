У п’ятницю, 2 жовтня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради обговорили критичну ситуацію з блокуванням платежів казначейством, через що водії трамваїв та тролейбусів, а також двірники можуть мати затримку з виплати зарплати.

«Ми проаналізували, станом на ранок ми маємо критичну ситуацію, оскільки казначейство не проводить платежі теплоенерго за газ, також не відбувається проплата платежів на заробітну плату двірникам, також водіїв трамваїв та тролейбусів. Деякі платежі не проводять уже два тижні, деякі не проплачуються протягом двох-трьох днів», – сказав заступник міського голови Андрій Москаленко.

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За його словами, 1 жовтня місто офіційно звернулось до прем’єр-міністра та профільних міністрів. Ця ситуація стосується не тільки Львова, а й інших міст України, тому Асоціація міст також звернулась до уряду.

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«Блокування розрахунків громад з постачальниками енергоресурсів, палива, ремонтними бригадами, підприємствами з вивозу сміття та іншими призводить до наслідків, яких не зміг досягнути агресор обстрілами з початку повномасштабного вторгнення», – зазначено у зверненні Асоціації міст України.

У заяві також вказано, що з 9 вересня громадам заблоковано можливість купувати паливо для автомобілів, які виїжджають надавати медичну допомогу або розбирати завали після обстрілів. Зупинено оплату робіт і обладнання для медичних, освітніх і соціальних закладів, підготовки до опалювального сезону й виконання планів стійкості. Немає можливості готувати пункти незламності, ремонтувати пошкоджену обстрілами інфраструктуру, енергетичні обʼєкти.

Андрій Москаленко наголосив, що найкритичніше, що перед початком опалювального сезону казначейство не проводить платежі теплоенерго.

«Гроші фізично є, але казначейство їх не проводить. Це питання, яке треба піднімати, вирішувати поки не почався опалювальний сезон. Не можна зупиняти платежі критичної інфраструктури. Мова не про державні гроші, а про комунальні платежі, тобто кошти органів місцевого самоврядування», – сказав посадовець.

Керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко уточнив, чи двірники та працівники ЖКГ зараз не отримують через це зарплату.

«Немає затримки ще, але не проводиться платіж. Гроші переважно приходять до моменту виплати. Поки що немає затримки з тим, щоб люди отримували зарплату, але платіж, який має бути на рахунку підприємства, яке виплачує зарплату, його ще немає. Якщо у найближчі кілька днів це не відбудеться, то можуть розпочатися затримки зарплат. Це вже велика проблема, бо щоденно ми перевозимо 150 тисяч мешканців трамваями і тролейбусами, щоденно також прибирають у місті. Люди мають отримувати свою зарплату», – відповів заступник мера Львова.