Марат Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва»

У четвер, 1 жовтня, під час виконання бойового завдання загинув український військовий пілот Марат Мамбетов. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Капітан Мамбетов був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». Він виконував бойове завдання на винищувачі МіГ-29 та завдавав ракетно-бомбових ударів по російських військових на одному з напрямків фронту.

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Під час виконання завдання літак був уражений російською ракетою. Пілот встиг катапультуватися, але не вижив.

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«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Марата, він боронив Україну до свого останнього подиху», – написали Повітряні сили.

Нагадаємо, ввечері 10 серпня у Березівському районі Одеської області під час бойового завдання розбився винищувач МіГ-29. За даними ДБР, під час польоту літак загорівся, через що пілот втратив керування. Льотчик встиг катапультуватися та не отримав небезпечних для життя травм.

13 серпня ДБР повідомило про виявлення бортового реєстратора літака. Пристрій зазнав значних пошкоджень через пожежу, однак фахівці намагалися відновити з нього дані. Слідство розглядало кілька можливих причин катастрофи, зокрема технічний стан ракети, яку застосували для перехоплення російського безпілотника, а також дотримання вимог під час підготовки та експлуатації винищувача.