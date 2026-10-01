Цех калійного комбінату з ратушею звели у XIX столітті

Калуська окружна прокуратура звернулася до суду з вимогою зобов’язати АТ «Оріана» укласти охоронний договір із районною держадміністрацією на пам’ятку архітектури XIX століття «Цех калійного комбінату з ратушею».

Йдеться про унікальний об’єкт культурної спадщини на вул. В’ячеслава Чорновола – двоповерхову будівлю з фронтоном та карнизами на головному фасаді, увінчану квадратною вежею із шатровим завершенням і годинником. Останній виготовила за ексклюзивним замовленням фірма Міхала Мєсовича з міста Кросно. Курант встановили у промисловій ратушній вежі в 1903 році, його механізм досі залишається автентичним.

Будівлю комбінату звели наприкінці XIX – початку XX століття – в період розвитку калійної промисловості в Калуші. Сама ж промислова ратуша була частиною адміністративного будинку приватного підприємства з експлуатації калійних родовищ.

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У 1991 році об’єкт узяли на державний облік як пам’ятку архітектури місцевого значення, а в 1995 році за наказом Фонду держмайна передали до статутного фонду новоствореного товариства «Оріана» (наразі 99% акцій компанії належать ФДМУ).

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«Підприємство досі не уклало охоронний договір з органом охорони культурної спадщини. Під час останнього обстеження об’єкта у 2018 році зафіксовано його незадовільний загальний стан. У Калуській РДА повідомили, що дані про цю пам’ятку відсутні в Державному реєстрі нерухомих пам’яток України», – зазначили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у середу, 30 вересня.

Правоохоронці вимагають визнати бездіяльність АТ «Оріана» протиправною та зобов’язати його укласти охоронний договір із Калуською РДА. Справу розглядатиме Івано-Франківський окружний адміністративний суд.