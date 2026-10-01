Меттью Перрі помер у віці 54 років

27 жовтня відбудеться прем’єра документального серіалу «Той, що про Метью Перрі» (The One About Matthew Perry) про американського актора Меттью Перрі, найбільш відомого за роллю Чендлера Бінга в серіалі «Друзі». Про це повідомив Netflix.

Серіал складається з трьох частин. У ньому покажуть неопубліковані фотографії та відео з приватного архіву родини Перрі, а також неоприлюднені раніше свідчення його сестри Мії Перрі Бовік і найближчих друзів актора.

Документальний проєкт розповість про життя Меттью Перрі від початку його кар’єри до періоду, коли він став всесвітньо відомим завдяки ролі Чендлера Бінга. Окрему увагу автори приділять його боротьбі із залежністю та розкажуть про особисті труднощі, про які актор відкрито розповідав за життя.

Режисеркою документального серіалу стала володарка премії «Еммі» Мері Робертсон. Вона також була виконавчою продюсеркою проєкту. За словами Робертсон, публіка знала лише частину історії Перрі, тому автори хотіли показати його не лише як публічну особу та актора, а й через спогади людей, які його знали та любили.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Сестра актора Мія Перрі Бовік також розповіла, що їй знадобився час, аби бути готовою поділитися особистими спогадами про брата.

«Я сподіваюся, що цей серіал допоможе кожному глибше зрозуміти, ким він насправді був, і побачити спадщину, яку він залишив після себе», — сказала Бовік.

Нагадаємо, Меттью Перрі знайшли мертвим 28 жовтня 2023 року. Судмедексперти визнали, що основною причиною смерті стало передозування кетаміном. Актор використовував препарат за рецептом свого лікаря для лікування депресії. За даними слідства, Метью Перрі почав шукати спосіб отримати більше кетаміну поза рецептом. Тоді він домовився з лікарем, який пообіцяв постачати йому більше ліків. Для лікаря речовину постачала «кетамінова королева» Джасвін Сангха, яку засудили до 15 років в’язниці.

Меттью Перрі роками боровся із залежністю, починаючи із періоду зйомок у популярному ситкомі «Друзі» (1994-2004), де він зіграв Чендлера Бінга. Він також виконав головну роль в телесеріалі «Студія 60 на Сансет-Стрип», знявся у багатьох фільмах, зокрема «Майже герої», «Дев'ять ярдів», «Десять ярдів», «Історія Рона Кларка» та «17 знову». Актор ніколи не був одружений і не має дітей.