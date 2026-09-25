Майкл Дуглас розпочав карʼєру наприкінці 1960-х років

Майкл Дуглас однаково переконливо грає мільйонерів, детективів, бізнесменів та звичайних чоловіків, які опинилися у складних обставинах. За десятиліття в кіно він знявся у стрічках різних жанрів – від трилерів і кримінальних драм до пригодницького та супергеройського кіно. 25 вересня актор святкує 82-й день народження.

З цієї нагоди згадуємо сім фільмів, які охоплюють різні періоди кар’єри Майкла Дугласа – від кінця 1970-х до нещодавніх років.

«Китайський синдром» (1979)

У трилері Джеймса Бріджеса Майкл Дуглас зіграв оператора телевізійної станції. Разом із телевізійною журналісткою та працівником атомної електростанції він намагається з’ясувати, що насправді відбувається на підприємстві після небезпечного інциденту. Дуглас також був одним із продюсерів фільму.

«Волл-стріт» (1987)

У фільмі Олівера Стоуна Дуглас зіграв Гордона Гекко – впливового біржового магната, який бере під своє крило молодого брокера Бада Фокса. Ця роль стала однією з найвідоміших у кар’єрі актора: за неї Дуглас отримав «Оскар» за найкращу чоловічу роль.

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«Основний інстинкт» (1992)

У культовому трилері Пола Верховена Дуглас зіграв детектива Ніка Каррана, який розслідує вбивство колишньої рок-зірки. Головною підозрюваною стає письменниця Кетрін Трамелл у виконанні Шерон Стоун. Розслідування поступово перетворюється на небезпечне протистояння між двома героями.

«Гра» (1997)

У трилері Девіда Фінчера Дуглас постав у ролі заможного інвестиційного банкіра Ніколаса Ван Ортона. На день народження брат дарує йому участь у загадковій грі, яка поступово починає втручатися в його реальне життя. Герой дедалі більше втрачає розуміння того, що є частиною гри, а що – справжньою небезпекою.

«Трафік» (2000)

Кримінальна драма Стівена Содерберга складається з кількох сюжетних ліній, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. Дуглас зіграв суддю Роберта Вейкфілда, якого призначають відповідальним за боротьбу з наркотиками. Паралельно він дізнається, що його донька має залежність від наркотиків, що робить справу для нього особистою.

«Людина-мураха та Оса: Квантоманія» (2023)

У третьому фільмі франшизи Marvel Дуглас повернувся до ролі вченого Генка Піма. Разом зі Скоттом Ленґом, Гоуп ван Дайн та своєю дружиною Джанет він опиняється у квантовому вимірі. Стрічка вийшла у 2023 році та стала однією з останніх великих кіноролей Дугласа.

«Дивлячись крізь воду» (2025)

Одна з найновіших повнометражних робіт актора. У драмі Роберто Снайдера Дуглас зіграв Вільяма – батька, який намагається відновити стосунки зі своїм сином, запросивши його на змагання з риболовлі. Фільм вийшов у США 5 вересня 2025 року обмеженим прокатом.