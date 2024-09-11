Майкл Дуглас висловив підтримку Україні

Американський актор Майкл Дуглас 11-го вересня приїхав до Києва. 79-річного Дугласа супроводжує син Ділан. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

«Управління долучилося до організації знайомства зі столицею відомого голлівудського актора та лауреата премії «Оскар» Майкла Дугласа, який активно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення», – йдеться у повідомленні.

79-річного Дугласа супроводжує до Києва син Ділан (фото КМДА)

В управлінні туризму та промоцій зазначили, що під час прогулянки Дуглас відвідав Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу та парк «Володимирська гірка», а після того завітав до величної Андріївської церкви.

Також про прибуття актора та цілої низки високих гостей повідомили на офіційній сторінці Укрзалізниці у Facebook.

Так, для участі в четвертому саміті міжнародної Кримської платформи та інших заходах, окрім Дугласа, прибули: держсекретар США Ентоні Блінкен, президент Литви Ґітанас Науседа та перша леді Литви Діана Наусєдєнє, прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, голова Сенату Чехії Мілош Вистрчіл, голова Парламенту Молдови Ігор Гросу, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Також до столиці України приїхали перші леді й джентльмени Данії, Фінляндії, Естонії, Сербії, Словенії, Белізу та Гватемали.