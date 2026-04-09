Меттью Перрі помер від передозування наркотиками у 2023 році

Суд Лос-Анджелесу оголосив вирок 42-річній наркодилерці Джасвін Санхзі, відомій як «кетамінова королева», та засудив її на 15 років позбавлення волі. Її визнали винною в організації мережі незаконного постачання психотропів, внаслідок чого помер відомий актор Меттью Перрі, повідомило 8 квітня BBC.

42-річна Джасвін Сангха має американське та британське громадянство. За даними слідства, її будинок на півночі Голлівуду був «крамницею наркотиків», де продавали психотропи заможним клієнтам.

У вересні 2025 року Сангха визнала себе винною за пʼятьма пунктами звинувачення. Серед них – розповсюдження кетаміну, що призвело до смерті чи тілесних ушкоджень.

Засуджена наркодилерка була однією з пʼяти фігуранток справи Меттью Перрі. Перший вирок у грудні 2025 року отримав лікар актора, який постачав йому наркотичні заспокійливі. Через передозування ними Перрі помер.

Меттью Перрі знайшли мертвим 28 жовтня 2023 року. Судмедексперти визнали, що основною причиною смерті стало передозування кетаміном. Актор використовував препарат за рецептом свого лікаря для лікування депресії. За даними слідства, Метью Перрі почав шукати спосіб отримати більше кетаміну поза рецептом. Тоді він домовився з лікарем, який пообіцяв постачати йому більше ліків. Для лікаря речовину постачала «кетамінова королева» Джасвін Сангха. Загалом у справі Меттью Перрі фігурують пʼятеро людей.