Майкл Патрік помер після 10 днів перебування в лікарня

У віці 35 років помер ірландський актор Майкл Патрік, відомий за роллю в «Грі престолів». Смерть актора підтвердила його дружина Наомі Шихан, передає E! News.

Зазначається, що актор помер після трирічної боротьби з хворобою рухових нейронів (ХРН). Йому було 35 років. Зі слів дружини, Майкл Патрік помер в оточенні родини та друзів після 10 днів у лікарні.

ХРН охоплює кілька неврологічних розладів, включаючи бічний аміотрофічний склероз (БАС), при якому рухові нейрони організму зазнають передчасної дегенерації, що призводить до труднощів з диханням, ковтанням та ходьбою. Наразі ліків від цього захворювання немає.

Майкл Патрік грав в театрі та кіно. Зокрема, він знявся в телесеріалах «Блакитні вогні», «Це місто», «Вибухи з минулого», а також з’явився в епізоді шостого сезону «Гри престолів».

Крім того, він створив виставу «Моя права нога» – автобіографічну історію про життя з невиліковною хворобою. За цю роботу у січні 2025 року актор отримав престижну нагороду The Stage Awards.