У віці 54 років помер американський актор Ніколас Брендон, відомий за роллю Ксандера Гарріса у серіалі «Баффі – переможниця вампірів». Про це у суботу, 21 березня, повідомили CNN та BBC з посилання на заяву родини актора.

Родичі Ніколаса Брендона повідомили, що актор помер уві сні «від природних причин».

«Він був пристрасним, чутливим і безмежно прагнув творити. Ті, хто справді знав його, розуміли, що його мистецтво було одним із найчистіших відображень того, ким він був. Більшість людей знають Нікі за його акторську роботу та за персонажів, яких він втілював у життя протягом багатьох років. Останніми роками Нікі знайшов свою пристрасть у живописі та мистецтві», – цитує CNN заяву родини актора.

Представниця актора Ребекка Тейлор зазначила, що попри «труднощі в минулому», він приймав ліки, щоб «впоратися зі своїм діагнозом», й був оптимістично налаштований.

Як зауважують журналісти, Ніколас Брендон мав проблеми зі здоровʼям. Зокрема, він переніс інфаркт, а також дві операції на хребті через синдром кінського хвоста – пошкодження пучка нервів під закінченням спинного мозку. Також актор розповідав про проблеми з психічним здоровʼям та боротьбу з алкогольною й наркотичною залежностями. У 2010 та 2014 роках актора затримувала поліція за дрібні злочини.

Ніколас Брендон з 1997 по 2003 рік виконував роль Ксандера Гарріса у серіалі «Баффі – переможниця вампірів». Брендон грав одного з найближчих друзів головної героїні Баффі Саммерс у виконанні Сари Мішель Геллар.

Також він грав у серіалах «Криміналісти: мислити як злочинець», «Приватна практика» та «Кухня: За лаштунками». Та у фільмах «Пляжний психоз», «Велике гей-кохання» та «Редвуд».

Додамо, що 26 лютого 2025 року у віці 39 років померла американська акторка Мішель Трахтенберг, яка у серіалі «Баффі – переможниця вампірів» виконала роль сестри головної героїні.

Нагадаємо, у 2025 році платформа Hulu анонсувала перезапуск серіалу «Баффі – винищувачка вампірів». Проте у березні 2026 року акторка Сара Мішель Геллар повідомила, що перезапуск серіалу скасували.