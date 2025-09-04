Меттью Перрі знайшли мертвим 28 жовтня 2023 року

42-річна наркодилерка Джасвін Сангха, яку називають «королевою кетаміну», визнала, що продала нарковмісні таблетки, передозування якими викликало смерть американського актора Метью Перрі. Про це пише BBC.

Сангха визнала себе винною у п’яти злочинах, зокрема й в розповсюдженні кетаміну. Федеральні прокурори називають будинок Сангхи «наркобазою», адже під час обшуку там виявили понад 80 флаконів кетаміну й тисячі пігулок метамфетаміну, кокаїну та ксанаксу. «Королева кетаміну» постачала наркотики зіркам ще з 2019 року.

Спершу Джасвін Сангха заперечувала провину, але змінила свідчення за кілька тижнів до суду. Вона також визнала провину в продажі кетаміну Коді Маклорі у 2019 році, за кілька годин після покупки він помер під передозування.

Зараз Джасвін Сангха перебуває під вартою, остаточний вирок їй мають оголосити 10 грудня. За даними мін’юсту США, вона може отримати максимально 65 років ув’язнення. Джасвін Сангха – одна з п’яти підозрюваних у постачанні кетаміну Метью Перрі. Решта підозрюваних раніше вже визнали себе винними у цій справі.

Меттью Перрі знайшли мертвим 28 жовтня 2023 року. Судмедексперти визнали, що основною причиною смерті стало передозування кетаміном. Актор використовував препарат за рецептом свого лікаря для лікування депресії. За даними слідства, Метью Перрі почав шукати спосіб отримати більше кетаміну поза рецептом. Тоді він домовився з лікарем Сальвадором Пласенсією, який пообіцяв постачати йому більше ліків. А для Сальвадора Пласенсії кетамін постачала Джасвін Сангха.

Українське кіно потребує нашої уваги! Онлайн-кінотеатр SWEET.TV пропонує вітчизняні шедеври на будь-який смак. Тут кожен може обрати щось до душі: художні чи документальні фільми, свіженькі серіали або мультфільми для всієї родини. На SWEET.TV є величезна бібліотека відомих українських кінострічок.

Меттью Перрі роками боровся із залежністю, починаючи із періоду зйомок у популярному ситкомі «Друзі» (1994-2004), де він зіграв Чендлера Бінга. Він також виконав головну роль в телесеріалі «Студія 60 на Сансет-Стрип», знявся у багатьох фільмах, зокрема «Майже герої», «Дев'ять ярдів», «Десять ярдів», «Історія Рона Кларка» та «17 знову».