Меттью Перрі знайшли мертвим 28 жовтня 2023 року

Мешканка Лос-Анджелеса Джасвін Сангха, відома клієнтам як «королева кетаміну», погодилась визнати провину у незаконному постачанні препарату, від передозування яким помер актор Меттью Перрі. Про це з посиланням на прокуратуру повідомляє The New York Times.

Зазначається, що за пʼятьма звинуваченнями Джасвін Сангха може загрожувати до 65 років увʼязнення. Прокурори стверджують, що вона погодилася визнати свою провину в організації складу з наркотиками, розповсюдженні кетаміну та в тяжких наслідках її діяльності. В угоді про визнання вини, за словами прокурорів, Сангха також визнала, що продала посереднику, через якого діяв Меттью Перрі, чотири флакони кетаміну.

Джасвін Сангха / фото ВВС

Суд над 42-річною Джасвін Сангха мав відбутися 23 вересня. Її адвокат Марк Герагос раніше заперечував звинувачення, заявляючи, що вона ніколи не зустрічала Метью Перрі.

За словами прокурорів, Джасвін Сангха через спільних знайомих надіслала акторові зразок кетаміну у скляному флаконі без маркування з синьою кришкою, після чого почала працювати з ним через посередника – його асистента.

Після того, як дилерка дізналася про смерть актора з новин, вона спробувала знищити докази своєї причетності. Однак прокурори стверджують, що МеттьюПеррі був не єдиною людиною, яка померла після купівлі кетаміну у Сангхи. Слідчі зафіксували ще один смертельний випадок, який трапився у 2019 році.

Меттью Перрі знайшли мертвим 28 жовтня 2023 року. Судмедексперти визнали, що основною причиною смерті стало передозування кетаміном. Актор використовував препарат за рецептом свого лікаря для лікування депресії. За даними слідства, Метью Перрі почав шукати спосіб отримати більше кетаміну поза рецептом. Тоді він домовився з лікарем Сальвадором Пласенсією, який пообіцяв постачати йому більше ліків. А для Сальвадора Пласенсії кетамін постачала Джасвін Сангха.

Українське кіно потребує нашої уваги! Онлайн-кінотеатр SWEET.TV пропонує вітчизняні шедеври на будь-який смак. Тут кожен може обрати щось до душі: художні чи документальні фільми, свіженькі серіали або мультфільми для всієї родини. На SWEET.TV є величезна бібліотека відомих українських кінострічок.

Меттью Перрі роками боровся із залежністю, починаючи із періоду зйомок у популярному ситкомі «Друзі» (1994-2004), де він зіграв Чендлера Бінга. Він також виконав головну роль в телесеріалі «Студія 60 на Сансет-Стрип», знявся у багатьох фільмах, зокрема «Майже герої», «Дев'ять ярдів», «Десять ярдів», «Історія Рона Кларка» та «17 знову».