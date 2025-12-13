Причина смерті актора наразі не відома

Американський актор Пітер Грін, відомий за ролями у фільмах «Маска» і «Кримінальне чтиво», помер у 12 грудня у віці 60 років.

Смерть актора NBC News підтвердив його менеджер Грегг Едвардс. Водночас що стало причиною смерті актора поки невідомо. Він помер вдома у Нью-Йорку.

Менеджер також розповів, що у квартирі актора понад 24 години лунала музика, що й стало причиною для перевірки. Він додав, що розмовляв з Гріном цього тижня.

Пітер Грін найбільш відомий за фільмом Квентіна Тарантіно «Кримінальне чтиво» (1994), де він зіграв Зеда – садистського охоронця, та за фільмом Джима Керрі «Маска» (1994), де він втілив злодія Доріана.

Окрім другорядних ролей, Грін зіграв головну роль у фільмі 1993 року «Чистий, поголений», в якому він втілив чоловіка зі шизофренією, якого підозрюють у вбивстві і який іноді калічить себе. Він також зіграв ролі у фільмах «Звичайні підозрювані» та «Тренувальний день».