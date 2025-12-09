На війні загинув актор і спортсмен Іван Кононенко
Актора поховали 9 грудня
На Курському напрямку загинув український актор та спортсмен Іван Кононенко. Близько року він вважався зниклим безвісти. 9 грудня його поховали в Києві.
Як повідомило Державне агентство з питань кіно, Іван Кононенко пішов на фронт добровольцем навесні 2022 року. У 2023 році він отримав важке поранення, а після реабілітації працював у територіальному центрі комплектування. Згодом він знову повернувся на війну й 25 листопада 2024 року у районі населеного пункту Нижній Клин Курської області зник безвісти.
До війни він працював у кіноіндустрії та спортивному середовищі. Входив до команди Василя Вірастюка, був призером і переможцем десятків змагань, зокрема Ukraine Open 2006 Olimp Strongman.
Фільмографія Івана Кононенка:
- «Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво»;
- «Слуга народу»;
- «Кріпосна»;
- «Перші ластівки»;
- «Скажене весілля»;
- «Київ вдень та вночі»;
- «Реальна містика»;
- «Дозор»;
- «Жовта Зірка»;
- «Вересень»;
- «Слідчі»;
- «Карась».