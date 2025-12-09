Іван Кононенко пішов на війну добровольцем

На Курському напрямку загинув український актор та спортсмен Іван Кононенко. Близько року він вважався зниклим безвісти. 9 грудня його поховали в Києві.

Як повідомило Державне агентство з питань кіно, Іван Кононенко пішов на фронт добровольцем навесні 2022 року. У 2023 році він отримав важке поранення, а після реабілітації працював у територіальному центрі комплектування. Згодом він знову повернувся на війну й 25 листопада 2024 року у районі населеного пункту Нижній Клин Курської області зник безвісти.

До війни він працював у кіноіндустрії та спортивному середовищі. Входив до команди Василя Вірастюка, був призером і переможцем десятків змагань, зокрема Ukraine Open 2006 Olimp Strongman.

Фільмографія Івана Кононенка: