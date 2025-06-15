Актор Юрій Феліпенко загинув на фронті

На війні загинув український актор та військовий Юрій Феліпенко. Він зіграв головну роль (Андрія Потапенка) в українському телесеріалі «Колір пристрасті». Про це у неділю, 15 червня, повідомила дружина військового Катерина Мотрич.

«Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом. Неможливо передати цю втрату. Мене ніби знищили. Деталі прощання згодом», – написала Катерина Мотрич на своїй інстаграм-сторінці.

Відомо, що Юрій Феліпенко долучився до Збройних сил України у квітні 2024 року. Він захищав Україну у складі БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Юрій Феліпенко народився 8 травня 1993 року у Запоріжжі. У 2016 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карого й став актором Київського академічного драматичного театру на Подолі, де зіграв 20 ролей. Також працював у театрі-студії «Стігма» та займався дубляжем закордонних фільмів.

На екрані Юрій Феліпенко вперше з'явився у 2014 році, зігравши у детективному серіалі «Повернення Мухтара-9». Популярність актору принесли головні ролі у серіалах «Колір пристрасті» та «Обіцянка Богу». Також Юрій Феліпенко знімався у серіалах «Відділ 44» та «Що робить твоя дружина».