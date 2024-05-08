Костянтин Темляк у фільмі «БожеВільні»

Актор серіалу «Колір пристрасті» 31-річний Юрій Феліпенко та зірка фільмів «І будуть люди», «Смак свободи», «Джура-королевич» 30-річний Костянтин Темляк вступили до лав ЗСУ. Обидва актори Театрі на Подолі зараз увійшли до складу батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр. Про це повідомила Національна спілка кінематографістів на своїй сторінці у Facebook.

Юрій Феліпенко

НСКУ посилається на відео, яке опублікував Феліпенко в Instagram із підготовкою до виголошування військової присяги. «Новобранці Ахіллесу готуються до складання присяги», – написав він.

Невдовзі вийде фільм «БожеВільні» режисера Дениса Тарасова. Костянтин Темляк зіграв головну роль, Андрія Довженко, який потрапив до радянської божевільні. 9 травня у прокат виходять фільм «Будинок “Слово”. Нескінченний роман», де актор зіграв роль Павла Тичини.

Костянтин Темляк

Нагадаємо, у лавах ЗСУ – режисер Олег Сенцов, виконавець головної ролі у фільмі «Носоріг» Сергій Філімонов, продюсер Володимир Яценко, оператори Сергій Михальчук та Ярослав Пілунський та інші кінематографісти.