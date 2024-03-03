Фільм розповідає про каральну психіатрію в СРСР

Фільм Дениса Тарасова «БожеВільні» виходить в український прокат 17 жовтня.

Фльм «БожеВільні» розповідає про каральну психіатрію в СРСР. Події стрічки розгортаються в 70-х роках минулого століття. Головний герой Андрій опиняється у лікарні через любов до західної рок-музики. У фільмі знімались Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Сергій Калантай, Остап Ступка, Віталій Салій, Наталія Бабенко, Андрій Мостренко, Павло Костіцин, Віктор Жданов та інші

Над виробництвом картини працювали ТОВ «Спільна перемога продакшн», Film.ua Group, Національна кінематека України, Mountain Bear Production за підтримки Держкіно.

У жовтні 2023 року фільм «БожеВільні» отримав приз глядацьких симпатій на Варшавському міжнародному кінофестивалі. Окрім цього, стрічку нагородили спеціальною відзнакою як переможця конкурсної програми молодих режисерів «Competition 1-2».