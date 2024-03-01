У березні глядачі зможуть побачити чотири українські прем’єри різних жанрів. Серед них і ті, які мали вийти раніше, проте їх випуску перешкодило повномасштабне вторгнення. Є й картина, яка розповідає про перші дні від 24 лютого 2022 року.

Цензорка

З 07 березня

Фільм, де Україна є одним із партнерів, брав участь у Венеціанському кінофестивалі. Режисером фільму є Петер Керекеш. У головних ролях – Марина Клімова, Ірина Кір‘язева, Любов Василина.

Леся – молода мама, яка народила первістка у спеціальній вʼязниці. Це світ, населений лише жінками: медсестрами, увʼязненими та наглядачками. Лесю турбує лиш одне: чи дозволять їй зберегти опіку над дитиною. За її життям спостерігає співробітниця в’язниці — самотня цензорка Олена, якій усе складніше лишитися осторонь.

Смак свободи

Із 7 березня

Фільм від режисера «Шляхетних волоцюг» Олександра Березаня. У головних ролях – Ірина Кудяшова («Інший Франко»), Ірма Вітовська («Між нами»), Костянтин Темляк («БожеВільні»), Римма Зюбіна («Гніздо горлиці»).

У невеличкому містечку, де виросла Варя (Ірина Кудашова) немає, на жаль, поціновувачів високої кухні. Тож усі старання дівчини вразити неймовірним поєднанням смаків нікому не були потрібні. Розчарована тим, що ніхто не оцінив її прагнень, Варя їде до Львова у надії стати кухарем у вишуканому ресторані. Шлях до успіху був би набагато складнішим, якби не випадкова знахідка. Дівчині потрапляє до рук книга, написана майже сто років тому Ольгою Франко (Ірма Вітовська).

Драма та комедія «Смак свободи» знята українським режисером Олександром Березанем. Як і попередній фільм режисера «Шляхетні волоцюги», новий знімався переважно у Львові. Джерелом натхнення для написання історії слугувала книга 1929 року «Перша українська загально-практична кухня», написана Ольгою Франко.

Я, «Побєда» і Берлін

Із 14 березня (на головному фото)

Довгоочікувана прем’єра режисерки Ольги Ряшиної («Секс і нічого особистого»). Понад півроку обирали актора на головну роль. Пригодницьку комедію «Я, «Побєда» і Берлін» зняли за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна. Творці наголошують, що це не документальний фільм-біографія, а художній твір. Знімали у Львові, Києві та Берліні. У фільмі прозвучать кавери на відомі пісні Кузьми.

На початку 90-х музиканти-початківці були не вибагливі. Тож коли випала нагода обміняти старезну машину на шестисотий «мерс» вони погодилися не роздумуючи. Кузьма (Іван Бліндар) та його друг Бард (Володимир Гева) вирушають до Берліну. Вони їхатимуть на ледь живій «Побєді» аби у Німеччині поміняти її на омріяного мерседеса. На момент виїзду зі Львову до запланованого концерту залишилося три дні, тож хлопцям потрібно поспішати.

Лишайся онлайн

З 28 березня

Фільм розповідає про події лютого 2022 року. В основі історії – досвід кожного з тих, хто використовує свої телефони, ноутбуки аби лишатися на звʼязку й допомагати військовим та цивільним не лише в перші тижні повномасштабного вторгнення, а й два роки потому. Автори обрали формат скрінлайфу не випадково, адже він дозволяє якнайглибше зануритися в події та співпереживати героям протягом усього фільму – так, ніби глядач весь час знаходиться поруч.

Режисеркою фільму є Єва Стрельнікова. У ролях: Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Гордій Дзюбинський, Роман Лях, Олександр Ярема, Олеся Жураківська, Євген Ковирзанов, Ірина Тамім, Катерина Кістень, Антон Скрипець.

За сюжетом, Катя отримує ноутбук, аби підготувати його для передачі тероборонівцям. Проте цікавість веде її в соціальні мережі власника ноутбуку, Андрія. Дівчина дізнається, що у нього є син, Сава, який дуже вірить в супергероїв, і розшукує батьків, з якими вони загубилися під час евакуації. Попри страх та відсутність волонтерського досвіду Катя обіцяє малому воззʼєднати родину. Проте військові реалії вносять свої корективи.