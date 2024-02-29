Продовження епопеї «Дюма» режисера Дені Вільньова вийшло у прокат 29 лютого після того, як прем’єру декілька разів відкладали. Перший фільм зібрав у прокаті 402 млн доларів та отримав шість премій «Оскар». Автори обіцяють, що друга частина буде не менш гарною, проте динамічнішою та повторить, а може й перевершить успіх першої. Очевидно, що такий видовищний фільм вартує дивитись у кіно. Ось п’ять причин (насправді їх більше) саме так і зробити.



Земні проблеми позаземної цивілізації. Автори картини наголошують, що фільм містить важливі та актуальні меседжі. Зокрема у другій частині поглиблюються тема прав жінок, а також екологічні проблеми.



Втричі більше екшена. Продюсери картини розповідають, що друга «Дюна» більше говоритиме про фрименів, племені, яке населяє пустельну планету Арракіс. Два роди, Атріди та Гарконнени, змагатимуться за ресурси. Ті з Артридів, хто вцілів у боротьбі, об’єднуються з фрименами.



Нова картина має щонайменше сім масштабних екшн-епізодів (проти двох у першій частині). Відомо, що герої проїдуться верхи по піщаному хробаку (сцену знімали три місяці). Також деякі події відбуватимуться на індустріальній планеті Гіді Прайм та в інших локаціях.

Кіно на приватному цвинтарі. Друга «Дюна» стала першим фільмом, який знімали на приватному кладовищі Brion Sanctuary. Його спроектував архітектор Карло Скарпа для італійської родини підприємців, виробників електроніки Brionvega. Саме його архітектура стала референсом для споруд на Каладані, рідній планеті Пола Атріда. А безпосередньо територія Brion Sanctuary стала декораціями для імператорського саду й кабінету принцеси Ірулан.

Також картину знімали у пустелі Руб-ель-Халі, на півдні ОАЕ, і в каньйоні Аль-Сік на території Петри в Йорданії. Для другої частини знадобилося на 40% більше декорацій, ніж для першого фільму.

Ефектні ефекти. Фільм починається з затемнення на Арракісі, коли уся планета забарвлюється червоним. Під час зйомок застосували фільтри для камери, що відсікають видиме світло й вловлюють лише інфрачервоне. Такий прийом використали і для зображення планети Гіді Прайм. Увесь фільм знятий для IMAX, тоді як у першій «Дюні» формату відповідали лише 40% екранного часу.



Старі та нові актори та актриси. У другій частині епопеї до Тімоті Шаламе, Зендаї та Ребекки Фергюсон приєднується оскарівський лауреат Крістофер Вокен. Племінника барона Гарконена зіграв Остін Батлер («Елвіс»), який для ролі вивчав філіппінський бій на палицях і ножах. Також можна буде побачити у картині Флоренс П’ю,

Леа Сейду та Аня Тейлор-Джой.

Причина п’ята та головна. Ви подивились першу «Дюну» і, незалежно від того, сподобалась вона вам чи ні, вам цікаво знати, що буде далі.