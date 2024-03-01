Перший місяць весни потішить насамперед шанувальників так званого фестивального кіно. Але всім буде що подивитись. Програма березня насичена, різноманітна та цікава.

Персеполіс

Persepolis, із 07 березня

«Персеполіс» – анімаційна адаптація графічних мемуарів Маржан Сатрапі, французької мисткині іранського походження. На прикладі власної родини авторка змальовує історію бурхливих політичних та соціальних змін, які спіткали Іран у другій половині ХХ століття. Диктатура Шаха, Ісламська революція та війна з Іраком, яку розпочав Садам Хуссейн, – усе це наклало свій відбиток на дорослішанні юної Маржан, яка не стримує свого бунтарства ні в Тегерані, попри суворі реформи, ні в екзилі, де ностальгія за домом стає нестерпною.

Фільм отримав Приз журі Каннського кінофестивалю, французьку національну кінопремію «Сезар» та був номінований на «Оскар» і «Золотий глобус». Комікс, який ліг в основу стрічки, входить у топ найвідоміших графічних романів та перекладений більш, як на 20 мов.

Я – капітан

Io capitano, з 14 березня, на головному фото

Один з головних претендентів на премію «Оскар» у категорії «найкращий іноземний фільм» від володаря числених міжнародних нагород Маттео Ґарроне («Ґоморра», «Догмен», «Казка казок», «Піноккіо»). Фільм є переможцем Венеціанського кінофестивалю у двох номінаціях: найкраща режисура та найкращий молодий актор.

Сага про двох підлітків, які мріють стати зірками репу в Європі та потрапити на MTV. Зібравши необхідну суму грошей, вони втікають з дому та вирушають у далеку та небезпечну подорож, яка позбавляє їх ілюзій. Головні ролі зіграли Сейду Сарр, Мустафа Фалль, Ісака Савадого, Ішем Якубі, Мамаду Сані.

Мисливці на привидів: крижана імперія

Ghostbusters: Frozen Empire, з 21 березня

Фантастична пригодницька комедія «Мисливці на привидів: крижана імперія» є продовженням фільму «Мисливці на привидів: З того світу», що вийшов у 2021 році, та п’ятим фільмом у однойменній франшизі. До виконання своїх ролей повернулися актори, які були задіяні у зйомках «Мисливців…» ще у 1980-х роках: Білл Мюррей, Ден Ейкройд та Ерні Хадсон..

Родина Спенглер вирішує повернутися до Нью-Йорка. Тим паче славнозвісний будинок, у якому розміщувалася пожежна частина, знову можуть зайняти мисливці на привидів. Починається робота з винайдення нових, більш ефективних способів полювання. Таємнича знахідка може їм в цьому допомогти, але одночасно вона вивільняє невідому раніше злу силу Холод Смерті. Якщо не приборкати це лихо, то воно може занурити планету у новий льодовиковий період та знищити усе людство.

Зелений кордон

Zielona granica, з 21 березня

Про цей фільм Аґнєшки Голанд багато говорили, писали та сперечались ще задовго до його появи у прокаті. Очевидно, що після появи картини на великих екранах ці суперечки розгоряться з новою силою. Але це потужна гуманістична картина, важлива для перегляду та обговорення.

Підступними й болотистими лісами, що складають так званий «зелений кордон» між Білоруссю і Польщею, біженці з Близького Сходу й Африки намагаються дістатися до Європейського Союзу. Білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону та обіцяє легкий прохід до ЄС. У цій прихованій війні переплітаються життя новоспеченої активістки Юлії, молодого прикордонника Яна та сім'ї сирійських біженців.

Пам’ять любові

Memory, з 28 березня

Новий фільм радикального мексиканського режисера Мішеля Франко («Новий порядок»). Цього разу він зосереджується на особитій історії героїв. Фільм брав участь у Венеційському кінофестивалі.

Сильвія проживає детально сплановане рутинне життя. Водночас Сол постійно втрапляє в дивні ситуації, бо забуває те, що з ним сталося буквально кілька годин тому. Їхня зустріч розпочалася з дивного непорозуміння, але цей випадок зближує обох і змушує замислитись, що не такі вже вони й незнайомці.

У ролях: Джессіка Честейн («Інтерстеллар», «Воно 2»), Пітер Сарсґаард («Ціна правди», «Джекі», «Бетмен»).