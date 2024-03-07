У прокат вийшов український фільм «Смак свободи». Жанр картини зазначено як драмедія, проте це скоріше казка. І найбільше тішить, що і антураж, і тема, і герої є українськими. А дружина Петра Франка Ольга, відома кулінарка та акторка книги «Перша українська загальнопрактична кухня» (Коломия, 1929) є такою собі доброю феєю, що приходить на допомогу у найскрутніший момент життя.



Це історія про українську Попелюшку, яка хоче реалізуватись (хоча і без принца тут не обійдеться). І це історія про українську Мері Поппінс, яка перетворює кухню та елемент ідентичності. Хоча, як сказала Ірма Вітовська, героїня заслуговує на власний байопік.

Ірма Вітовська у ролі Ольги Франко (кадр з фільму)

У невеличкому містечку, де виросла Варя (Ірина Кудашова) немає, на жаль, поціновувачів високої кухні. Тож усі старання дівчини вразити неймовірним поєднанням смаків нікому не були потрібні. Розчарована тим, що ніхто не оцінив її прагнень, Варя їде до Львова у надії стати кухарем у вишуканому ресторані. Шлях до успіху був би набагато складнішим, якби не випадкова знахідка. Дівчині потрапляє до рук книга, написана майже сто років тому Ольгою Франко (Ірма Вітовська).



Драма та комедія «Смак свободи» знята українським режисером Олександром Березанем, сценаристкою та авторкою ідеї є Олена Моренцова. Як і попередній фільм режисера «Шляхетні волоцюги», новий знімався переважно у Львові.



Звичайно, професійний розбір картини дозволить знайти в ній чимало «бліх», фільму можна закинути, що знято його як рекламний ролик. Проте те, що він «рекламує» зводять критику до нічого. Адже фільм заповнює нішу так званого масового кіно і з цього погляду робить це добре.



Передбачуваний сюжет ніяк не шкодить, адже тут використані усі потрібні для розважального кіно елементи: принадливі актори, історія кохання та здійснення мрій.

Костянтин Темляк у фільмі «Смак свободи» (кадр з фільму)

Варто відзначити акторський ансамбль. Вміння Ірми Вітовської бути абсолютно органічною в найфантастичніших обставинах відома вже давно. У ролі Ольги Франко актриса ще раз підтверджує, що вона може зробити вірогідними усі казкові сюжети. Недавнім відкриттям став Костянтин Темляк. І тут він зумів достатньо схематичного героя зробити таким, що запам’ятовується. А попереду у глядачів його головна роль у драмі «БожеВільні».

Головна героїня у виконанні Ірини Кудряшової в міру мила, в міру наївна, в міру наполеглива. Усе, як заведено за законами жанру. Усі інші, Томаш Собчак, Тетяна Малкова, Римма Зюбіна та інші – повністю на своїх місцях. Особливо варто сказати про Пашу Лі. Актор зіграв у фільмі зовсім маленьку роль і вона стала однією з останніх в його, на жаль, недовгій кар’єрі: актор загинув на початку повномасштабного вторгнення.

У картині Джамала з'являється у ролі самої себе (кадр з фільму)

Якщо підсумувати, то «Смак свободи» – легкий розважальний фільм, де окремими героями є Львів та «Перша українська загальнопрактична кухня».